«تعزيز» تستكمل تمويلاً بـ5.1 مليارات درهم لمشروعين استراتيجيين في الرويس

أعلنت «تعزيز»، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، عن إتمام الإغلاق المالي بقيمة 5.10 مليارات درهم (1.39 مليار دولار) لمشروعين استراتيجيين في مدينة الرويس الصناعية.

وتجاوزت طلبات المشاركة في صفقتي التمويل المبالغ المستهدفة، ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في «تعزيز» واستراتيجية أبوظبي للنمو الصناعي، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية.

ومن إجمالي التمويل، حصل مشروع تعزيز للمحطات على تمويل يتجاوز 3.41 مليارات درهم (928 مليون دولار)، يشمل تمويلاً إسلامياً بقيمة 826 مليون درهم (225 مليون دولار)، فيما حصل مشروع تعزيز للأمونيا على تمويل يتجاوز 1.69 مليار درهم (460 مليون دولار). وتأتي هاتان الصفقتان بعد استكمال ترتيبات تمويل بقيمة 7.34 مليارات درهم (ملياري دولار) في أبريل الماضي لصالح مشروع تعزيز للميثانول.

وسيشكّل مشروع تعزيز للمحطات، وهو مشروع مشترك بين «أدنوك» و«أدفاريو ستار إنرجي»، البوابة اللوجستية الرئيسة لمنطقة «تعزيز للكيماويات الصناعية»، من خلال توفير سعة تخزينية للمواد الكيماوية السائلة، إلى جانب إمكانات تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وبالتزامن مع ذلك، يعمل مشروع تعزيز للأمونيا، وهو مشروع مشترك بين «تعزيز» و«فيرتيغلوب» و«ميتسوي وشركاه المحدودة» و«جي إس إنرجي»، على تطوير إحدى أكبر منشآت إنتاج الأمونيا في المنطقة، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً.

إنجاز مهم

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»، ورئيس مجلس إدارة مشروعي تعزيز للمحطات وتعزيز للأمونيا: «يمثل استكمال ترتيبات التمويل بنجاح لمشروعي تعزيز للمحطات وتعزيز للأمونيا إنجازاً مهماً جديداً في مسيرة تطوير منطقة «تعزيز للكيماويات الصناعية»، ويؤكد الحصول على تمويل إجمالي يتجاوز 12.44 مليار درهم (3.39 مليارت دولار) لمجموعة مشروعات (تعزيز)، بما في ذلك تمويل مشروع الميثانول الذي أُعلن عنه في أبريل الماضي، الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون والجهات الممولة الدولية لـ«تعزيز» وشركائنا ورؤية أبوظبي الصناعية طويلة الأمد، وستؤدي هذه المشروعات دوراً محورياً في إرساء منظومة متكاملة للكيماويات والصناعات في مدينة الرويس الصناعية تتمتع بقدرة تنافسية عالمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات».

ثقة الأسواق

من جانبه، قال باس فيركويين، الرئيس التنفيذي لشركة «أدفاريو»: «يعكس الإقبال الكبير من الجهات الممولة جودة هذا المشروع وثقة الأسواق في منظومة (تعزيز)، ويمثل الحصول على تمويل طويل الأمد دون حق الرجوع على المساهمين، وفق هذه الشروط، إنجازاً مهماً لمشروع بهذا الحجم، ويمنحنا الثقة للمضي قدماً في تنفيذ أعمال الإنشاء».

خطوة جديدة

بدوره، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «يؤكد إنجاز هذه المرحلة بشروط تمويلية تنافسية النهج المنضبط الذي التزم به الشركاء منذ اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، وقد قطعت أعمال تطوير المنشأة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون طن سنوياً، شوطاً كبيراً، فيما سيسهم هذا التمويل في دعم المرحلة النهائية من تنفيذ المشروع، ويُجسّد هذا الإنجاز الاستخدام الفعّال للهيكلة التمويلية بهدف تعزيز العوائد للمساهمين، ويمثل خطوة جديدة ضمن إطار استراتيجية «فيرتيغلوب» لتوسيع منظومتها لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، بالتعاون مع «أدنوك» و«تعزيز» وشركائنا في مدينة الرويس الصناعية».

وتولت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» (MUFG) دور المستشار المالي لصفقة تمويل مشروع تعزيز للمحطات، التي شهدت مشاركة تسعة بنوك إقليمية ودولية، ضمن اتفاقية تمويل طويلة الأمد دون حق الرجوع على المساهمين، فيما تولى بنك «سوميتومو ميتسوي المصرفي» (SMBC) دور المستشار المالي الحصري لصفقة تمويل مشروع تعزيز للأمونيا، التي شاركت فيها سبعة بنوك من الصين والكويت وإسبانيا وسنغافورة، لتوفير تسهيلات تمويلية بأجل مدته ست سنوات.

جدير بالذكر أن أعمال الإنشاء والتطوير مستمرة في مختلف مشروعات «تعزيز»، مع إحراز تقدم في تنفيذ مشروعي «تعزيز للأمونيا» و«تعزيز للمحطات» نحو استكمال مراحلهما الرئيسة. وقد تجاوزت نسبة إنجاز أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع تعزيز للأمونيا، المسندة إلى شركة «تكنيمونت»، 90%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال المماثلة لمشروع تعزيز للمحطات، المسندة إلى شركة «روتاري إنجنيرينغ»، نحو 70%.