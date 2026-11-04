بنك رأس الخيمة يطلق خدمة تداول الأسهم العالمية

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن إطلاق خدمة تداول الأسهم الرقمية، التي تتيح لعملائه الاستثمار في أكثر من 30 ألف سهم وصندوق متداول في البورصة في الأسواق العالمية، مباشرة عبر تطبيق البنك.

وتوفر الخدمة الجديدة، المدعومة بتقنيات شركة GTN، وصولاً سلساً إلى أسواق الأسهم العالمية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، مع إمكانية فتح الحسابات الاستثمارية وإجراء معاملات التداول رقمياً بالكامل، ضمن منظومة الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة حالياً عبر تطبيق راك بنك.

ولا تتطلب الخدمة فتح حساب منفصل لدى شركة وساطة مالية أو استكمال إجراءات ورقية معقدة، إذ يمكن للعملاء فتح حساب استثماري والبدء بالاستثمار مباشرةً عبر التطبيق نفسه الذي يستخدمونه لإدارة معاملاتهم المصرفية اليومية.

ومع رسوم تبدأ من دولار أمريكي واحد فقط لكل معاملة تداول للأسهم الأمريكية، تتيح خدمة تداول الأسهم الرقمية لمختلف شرائح العملاء الاستثمار في الأسواق العالمية بسهولة أكبر، بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية المتنوعة.

وقال شهزاد حميد، المدير العام للخدمات المصرفية في راك بنك: «نؤمن بأن الاستثمار يجب أن يكون بالسلاسة نفسها التي تتم بها المعاملات المصرفية اليومية. ونشهد اليوم إقبالاً متنامياً من العملاء على إدارة شؤونهم المالية وتنمية ثرواتهم من خلال منصة موثوقة تجمع مختلف الخدمات في مكان واحد. ومن خلال إطلاق خدمة تداول الأسهم الرقمية، نتيح لعملائنا الوصول بسهولة إلى أكثر من 30 ألف سهم وصندوق متداول في البورصة حول العالم، مباشرةً عبر تطبيق راك بنك، بما يجعل الاستثمار في الأسواق العالمية أسهل من أي وقت مضى، ومن خلال منصة يعرفونها ويثقون بها.

وبهذا الصدد، قال داميان بانس، الرئيس التنفيذي لشركة GTN الشرق الأوسط: نفخر بشراكتنا مع راك بنك في إطار تطوير منظومته لإدارة الثروات. فقد رسّخ البنك سمعة قوية في مجال الابتكار، ويسهم تكامل خبراتنا وقدراتنا في تقديم خدمات استثمارية متميزة لعملاء إدارة الثروات. وقد رأينا اهتماماً بالغاً بأدق تفاصيل تجربة المستخدم، الأمر الذي يعزز ثقتنا بنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها.

وتتاح خدمة تداول الأسهم الرقمية اليوم لجميع عملاء راك بنك، بما يمنحهم وصولاً مباشراً إلى الفرص الاستثمارية العالمية عبر التطبيق نفسه الذي يستخدمونه لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية.