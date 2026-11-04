«دي بي ورلد» تعزز دعمها لخدمات الرعاية الصحية في باكستان

توسّع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» نطاق مبادراتها المجتمعية في باكستان، من خلال شراكة جديدة مع «شبكة مستشفيات إندوس»، تستهدف دعم الخدمات الصحية، وتوسيع فرص حصول الفئات الأقل حظاً على الرعاية الطبية، في خطوة تعكس امتداد دور المجموعة في المجتمعات التي تعمل فيها إلى جانب أنشطتها التجارية واللوجستية.

ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها «دي بي ورلد» بتقديم 7.5 ملايين روبية باكستانية لدعم مبادرات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية. وتشمل باكورة المبادرات تقديم جهاز تنفس صناعي مخصص لوحدة العناية المركزة، إلى جانب عدد من أجهزة إزالة الرجفان القلبي، بهدف تعزيز قدرات المستشفى في التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ الطبية.

ومن المتوقع أن تسهم المعدات في دعم تقديم الرعاية لنحو 9 آلاف حالة سنوياً، تشمل أكثر من 8800 حالة طارئة مرتبطة بأمراض القلب تستفيد من أجهزة إزالة الرجفان، وأكثر من 200 مريض يحتاجون إلى دعم أجهزة التنفس الصناعي. وستُقدم الخدمات العلاجية المرتبطة بهذه المبادرة مجاناً، بما يتيح للمرضى الحصول على الرعاية اللازمة، بصرف النظر عن أوضاعهم المالية.

أثر إيجابي

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مستشفى «إندوس»، بحضور فخر عالم نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد – باكستان»، والأستاذ الدكتور عبد الباري خان مؤسس «شبكة مستشفيات إندوس».

وقال فخر عالم إن مسؤولية «دي بي ورلد» تتجاوز تسهيل حركة التجارة، لتشمل إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها، مشيراً إلى أن الشراكة مع شبكة مستشفيات إندوس تستهدف توسيع نطاق حصول الفئات الأكثر احتياجاً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وأضاف أن دعم خدمات الرعاية الحرجة والاستجابة للطوارئ، يسهم في تمكين الفرق الطبية من تقديم العلاج في الوقت المناسب، وتعزيز قدرتها على إنقاذ حياة المرضى، مؤكداً تطلع المجموعة إلى دعم منظومة الرعاية الصحية، وبناء مجتمعات أكثر صحة ومرونة.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور عبد الباري خان، إن رسالة «شبكة مستشفيات إندوس» تقوم على توفير رعاية صحية عالية الجودة للجميع دون مقابل، موضحاً أن الأجهزة المقدمة ستعزز قدرات المستشفى في توفير الدعم التنفسي، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ القلبية المهددة للحياة.

وأضاف أن هذه المعدات ستساعد الفرق الطبية على تقديم الرعاية في الوقت المناسب للمرضى الأكثر احتياجاً، بما يدعم جهود الشبكة في توسيع نطاق خدماتها الصحية المجانية.

مبادرات مجتمعية

وتمتد الاتفاقية لمدة عام، وتشكل إطاراً للتعاون في تنفيذ مبادرات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، مع توجه الجانبين إلى بحث فرص توسيع التعاون وتطويره إلى شراكة طويلة الأمد.

وتأتي المبادرة امتداداً لبرامج «دي بي ورلد» المجتمعية في باكستان، التي تشمل جلسات للتوعية بالصحة النفسية والبدنية، وحملات للتوعية بسرطان الثدي، ومخيمات طبية متخصصة في الأمراض الجلدية للطلبة، إلى جانب مبادرات لفحص العيون والكشف عن مرض السكري.

وتعكس هذه البرامج توجهاً نحو توظيف الشراكات المحلية لدعم احتياجات المجتمعات، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يرسخ البعد المجتمعي لأنشطة المجموعة في الأسواق التي تنشط فيها.