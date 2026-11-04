إطلاق 4 أبراج سكنية في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت مجموعة فورسيزونز، عن إطلاق مشروع مساكن فورسيزونز الخاصة دبي في مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركة برايت ستارت، وتتولى شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري، الإشراف على تطوير المشروع وتنفيذه بالكامل، ليصبح ثاني مشروع سكني مستقل يحمل علامة فورسيزونز في دبي.

ويضم مشروع مساكن فورسيزونز الخاصة دبي في مركز دبي المالي العالمي 52 مسكناً فاخراً تتوزع على أربعة أبراج.

وقال شهاب لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة برايت ستارت: «نفخر بتقديم تجربة جديدة للسكن الفاخر في أحد أكثر المواقع تميزاً في دبي. وقد حظي مشروع مساكن فورسيزونز الخاصة المرتقب في مركز دبي المالي العالمي باهتمام استثنائي منذ الإعلان عنه، ونحن على ثقة بأنه سيمثل فرصة استثمارية واعدة للمالكين المستقبليين، بفضل ما يقدمه من قيمة تنافسية في سوق المساكن الفاخرة التي تحمل علامات تجارية عالمية في دبي. ويتميز المشروع بعدده المحدود من الوحدات السكنية وموقعه الاستراتيجي في قلب المركز المالي العالمي، ليجمع بين الفخامة التي تحتفظ بقيمتها وجاذبيتها على مر الزمن وأرقى وسائل الراحة العصرية. وبفضل ما تتميز به فورسيزونز من خدمات شخصية استثنائية وخبرات راسخة في إدارة العقارات ومرافق عالمية المستوى، سيشكل المشروع إضافة نوعية إلى هذه الوجهة النابضة بالحياة، ويرتقي بمفهوم السكن الفاخر إلى مستويات جديدة».