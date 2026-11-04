«أديبك» يشهد طرح حلول للغازات الصناعية وخفض الانبعاثات

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير حلول الطاقة والصناعة، مستفيدة من منظومتها المتكاملة، التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والاستثمارات في التقنيات النظيفة، واستقطاب الشركات المتخصصة، ويشكل معرض ومؤتمر «أديبك 2026» منصة مهمة لاستعراض هذه الحلول، وبحث فرص التعاون بين الشركات ومؤسسات قطاع الطاقة لتطوير عمليات أكثر كفاءة واستدامة، وخفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية.

وفي هذا السياق تستعرض شركة «جالف كرايو»، خلال مشاركتها في المعرض بأبوظبي، مجموعة من الحلول المتخصصة في إمدادات الغازات الصناعية، وخدمات النفط والغاز واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، مستهدفة دعم تنافسية العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، إلى جانب مساعدة العملاء على خفض انبعاثاتهم الكربونية.

وتركز الشركة على ثلاثة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها توريد الغازات الصناعية في مواقع العملاء، عبر إنشاء محطات إنتاج الأكسجين والنيتروجين والأرجون وتملكها وتشغيلها، فضلاً عن إدارة وحدات الإنتاج التابعة للعملاء، والتوريد المباشر من مرافق الإنتاج القريبة من مواقعهم. وتتولى «جالف كرايو»، ضمن هذه النماذج، مسؤولية الأداء واستمرارية الإمدادات، بما يتيح للعملاء التركيز على أنشطتهم الأساسية، مع ضمان توافر احتياجاتهم من الغازات الصناعية.

ويتمثل المجال الثاني في تقديم خدمات متخصصة لقطاع النفط والغاز، من خلال فرق عمل ومعدات ميدانية تدعم تطبيقات الاستخلاص المعزز، وتطهير خطوط الأنابيب والمنشآت باستخدام النيتروجين، وتنفيذ أعمال الإيقاف الدوري والصيانة، إلى جانب اختبارات الكشف عن التسرب باستخدام الهيليوم، وخدمات إخراج المنشآت من الخدمة.

أما المجال الثالث فيشمل حلول احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بدءاً من دراسات الجدوى واختيار التقنيات المناسبة، وصولاً إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون ومعالجته وتوريده لاستخدامه في التطبيقات الصناعية أو تخزينه، وتستند هذه الحلول إلى مرافق عاملة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون في المنطقة، إلى جانب قدرات الشركة في توريد الغاز بصورته السائلة.

وقال رانجيث ناير، الرئيس التنفيذي لشركة «جالف كرايو»، إن دولة الإمارات أدت دوراً محورياً في مسيرة نمو الشركة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من النمو الصناعي تتيح فرصاً للشركات القادرة على الجمع بين تعزيز التنافسية، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب إمدادات موثوقة ومتكاملة، إلى جانب تعاون وثيق على امتداد سلسلة القيمة، مؤكداً أن مشاركة الشركة في «أديبك» تجسد التزامها طويل الأمد تجاه عملائها وشركائها، ومساندتهم في تعزيز قدرتهم التنافسية، وتقليص بصمتهم الكربونية.

وفي إطار تطوير التقنيات يعمل مركز التطبيقات والتكنولوجيا التابع للشركة على اختبار تقنيات الغازات منخفضة الكربون، والتحقق من كفاءتها وتطويرها تجارياً، مع التركيز على استخدام ثاني أكسيد الكربون، والهيدروجين بمختلف مراحل إنتاجه وخدماته اللوجستية وتطبيقاته، بما يشمل متطلبات التعامل الآمن معه، وتزويد المركبات به في مواقع الاستخدام.

ويستهدف المركز ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، وتوفير مسار عملي للعملاء وشركاء التكنولوجيا في المنطقة لتحويل الأفكار والحلول التقنية إلى تطبيقات قابلة للاستخدام التجاري، بما يدعم تطوير منظومة صناعية أكثر كفاءة ويواكب التحولات في قطاع الطاقة.