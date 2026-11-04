المؤشرات الأوروبية خضراء بدعم ​أسهم البنوك والطاقة النظيفة

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الأربعاء، بدعم من أسهم البنوك والطاقة النظيفة، التي كانت من بين أكبر الرابحين عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي، في حين صعدت أسهم شركة نوفو نورديسك، المصنعة لعقار ويجوفي، وذلك بعد أن رفعت توقعاتها السنوية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، مع ارتفاع المؤشر داكس الألماني، والمؤشر كاك 40 الفرنسي أيضاً، وتفوق المؤشر الرئيسي لبورصة إيطاليا بأداء قوي، إذ ارتفع 1.2 %
وكان قطاع البنوك من بين القطاعات الأفضل أداء، بعدما ارتفع بأكثر من 2 % مع تحول المستثمرين إلى البنوك التي تركز على السوق المحلية، والتي كانت متخلفة عن أداء السوق الأوسع نطاقاً خلال معظم العام.
وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر ستوكس بنسبة وصلت إلى 1.4 % في وقت سابق قبل أن تتعافى بعد حصول الديمقراطيين في الولايات المتحدة على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وشعر المستثمرون بالارتياح بعد أن قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج الانتخابات.
وكانت أسهم شركات الطاقة النظيفة، التي تحملت العبء الأكبر لسياسات ترامب، هي الأكثر ارتفاعاً، فقد صعد سهم فيستاس الدنماركية 5 %، وقفز سهم أورستد 7 %، وارتفع سهم نورديكس 4.7 %.
وارتفعت أسهم شركة نوفو نورديسك 4.6 % بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية معدلة للربع الثالث فاقت التوقعات، ورفعت توقعاتها للمبيعات والأرباح للعام بأكمله.
كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا من التراجعات التي شهدتها في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 0.4 %، وعوضت التوقعات القوية الصادرة عن شركة الرقائق الأمريكية أدفانسد مايكرو ديفايسز المخاوف من أن تؤدي الرقابة الأكثر صرامة من قبل الديمقراطيين إلى جعل شركات الذكاء الاصطناعي أكثر حذراً بشأن الإنفاق على هذه التكنولوجيا.
وارتفع سهما إنفينيون وإيه.إس.إم.إل بأكثر من 1.1 % لكل منهما، في حين سجلت شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك سيمنس إنرجي وشنايدر إلكتريك، ارتفاعاً طفيفاً.