المؤشرات الأوروبية خضراء بدعم ​أسهم البنوك والطاقة النظيفة



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الأربعاء، بدعم من ​أسهم البنوك والطاقة النظيفة، التي كانت من بين أكبر ‌الرابحين ​عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي، في حين صعدت أسهم شركة نوفو نورديسك، المصنعة لعقار ويجوفي، وذلك بعد أن رفعت توقعاتها السنوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، مع ارتفاع ⁠المؤشر داكس الألماني، والمؤشر كاك 40 الفرنسي أيضاً، وتفوق المؤشر الرئيسي لبورصة إيطاليا بأداء قوي، إذ ارتفع 1.2 %

وكان قطاع البنوك من بين القطاعات الأفضل أداء، بعدما ارتفع بأكثر ‌من 2 % مع تحول المستثمرين إلى البنوك التي تركز على السوق المحلية، والتي كانت متخلفة عن أداء السوق الأوسع ‌نطاقاً خلال معظم العام.

وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر ستوكس ‌بنسبة وصلت إلى 1.4 % في وقت سابق قبل أن تتعافى ‌بعد حصول الديمقراطيين في الولايات المتحدة على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وشعر المستثمرون ​بالارتياح بعد أن ‌قبل الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب نتائج الانتخابات.

وكانت أسهم ⁠شركات الطاقة النظيفة، التي تحملت العبء الأكبر لسياسات ترامب، هي الأكثر ارتفاعاً، فقد صعد سهم فيستاس الدنماركية 5 %، وقفز سهم ​أورستد ⁠7 %، وارتفع ⁠سهم نورديكس 4.7 %.

وارتفعت أسهم شركة نوفو نورديسك 4.6 % بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية معدلة للربع الثالث ⁠فاقت التوقعات، ورفعت توقعاتها للمبيعات والأرباح للعام بأكمله.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا من التراجعات التي شهدتها في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 0.4 %، وعوضت التوقعات القوية الصادرة عن شركة الرقائق الأمريكية أدفانسد مايكرو ديفايسز المخاوف من أن تؤدي ‌الرقابة الأكثر صرامة من قبل الديمقراطيين إلى جعل شركات الذكاء الاصطناعي أكثر حذراً ​بشأن الإنفاق على هذه التكنولوجيا.

وارتفع سهما إنفينيون وإيه.إس.إم.إل بأكثر من 1.1 % لكل منهما، في حين سجلت شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك سيمنس إنرجي وشنايدر إلكتريك، ​ارتفاعاً طفيفاً.