تراجع المؤشرات اليابانية مع ارتفاع عوائد السندات



تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات، الأربعاء، عقب العودة من عطلة رسمية، حيث ارتفعت عائدات ​السندات الحكومية، بعدما دفعت تصريحات أقل حدة ‌مما ​كان متوقعاً، أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المستثمرين إلى تصفية المراكز التي كانوا يحتفظون بها قبل بدء فرز الأصوات.

وأغلق نيكاي منخفضاً 1.% عند 62188.63 نقطة، بعدما تراجع بنسبة وصلت إلى 4.8 % ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 20 مايو، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.89 % إلى 3895.38 نقطة.

وقال ماسايوكي كوجوتشي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار ‌في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جي لإدارة الأصول: «كان المستثمرون قد استعدوا لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق برد فعل ترامب على خسارته في الانتخابات، وقاموا ‌ببيع الأسهم وشراء السندات».

وأضاف: «لكنه أدلى بتصريحات أكثر اعتدالاً ‌مما كان متوقعاً، ما دفع المستثمرين إلى التخلص من ‌تلك المراكز».

وفي وقت سابق من الجلسة تراجعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بسبب مخاوف من أن تؤدي مكاسب الديمقراطيين ​إلى تشديد ⁠اللوائح التنظيمية لمشاريع ⁠مراكز البيانات وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهما شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق وشركة طوكيو إلكترون 3 % لكل منهما، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3 %، كما تكبد سهما شركتي فوجيكورا وفوروکاوا إلكتريك، اللتين تصنعان مواد أساسية لمراكز البيانات، خسائر ثقيلة بعدما أغلقا على انخفاض 5.64 % و6.19 % على التوالي.

وارتفع عائد ‌السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقاط أساس ليصل إلى 2.805 ​%، الأربعاء، بعدما انخفض إلى 2.77 % في وقت سابق من الجلسة، في حين قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار خمس نقاط أساس ليصل ​إلى 3.925 %.