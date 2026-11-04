«أبوظبي الإسلامي» يعلن بدء التداول على حقوق الأولوية اعتباراً من 4 نوفمبر



أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية اعتباراً من اليوم 4 نوفمبر 2026، ضمن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، ويمكن شراء هذه الحقوق وبيعها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر 2026.

وتم تخصيص حقوق الأولوية للمساهمين المؤهلين في مصرف أبوظبي الإسلامي، المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ الاستحقاق في 2 نوفمبر 2026، بواقع حق أولوية واحد مقابل كل 34.14 سهماً من أسهم المصرف، مع مراعاة تعديلات التقريب المعمول بها.

وستتاح هذه الحقوق للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر 2026، تحت الرمز (ADIBRI26)، حيث يمنح كل حق أولوية حامله الحق في الاكتتاب بسهم جديد واحد من أسهم المصرف، بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهماً إماراتياً.

وخلال فترة التداول يمكن للمساهمين المسجلين الذين لا يرغبون في استخدام كامل حقوق الأولوية المخصصة لهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة بيع هذه الحقوق لمستثمرين آخرين، وسيتم تحديد سعر حق الأولوية عند بدء التداول وفقاً للعرض والطلب في السوق، فيما يمكن للمستثمرين الراغبين في زيادة عدد الأسهم التي يحق لهم الاكتتاب بها شراء حقوق أولوية إضافية، خلال فترة التداول، ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 10 نوفمبر 2026، وتستمر حتى 24 نوفمبر 2026.

ويتعين على المستثمرين الذين يشترون حقوق الأولوية تقديم طلبات اكتتاب منفصلة خلال فترة الاكتتاب، وسداد سعر الإصدار البالغ 16.45 درهماً إماراتياً عن كل سهم جديد يرغبون في الاكتتاب به، إذ إن شراء حقوق الأولوية لا يعني الاكتتاب تلقائياً في الأسهم الجديدة.

أما المساهمون الذين لا يمارسون كامل حقوقهم في الاكتتاب فسيحتفظون بأسهمهم الحالية، إلا أن نسبة ملكيتهم في مصرف أبوظبي الإسلامي ستنخفض بعد إصدار الأسهم الجديدة، حتى في حال بيع حقوق الأولوية المخصصة لهم.

وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 16 نوفمبر 2026، في حين سيتواصل الاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى 24 نوفمبر 2026، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 18 ديسمبر 2026.

ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي المصرف الوحيد المعني بتلقي طلبات الاكتتاب في حقوق الأولوية، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX ePortal)، أو من خلال فروع المصرف المشاركة في عملية الاكتتاب، كما يمكن لأصحاب الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي الاكتتاب رقمياً عبر تطبيق المصرف للهواتف المتحركة، باستخدام بيانات الدخول الحالية إلى الخدمات المصرفية الرقمية.