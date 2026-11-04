385.4 مليون درهم أرباح «ألف للتعليم» خلال 9 أشهر



أعلنت «ألف للتعليم القابضة (بي. إل. سي)» عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 وارتفع صافي الربح بنسبة 5.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 385.4 مليون درهم، مع استقرار هامش صافي الربح عند 63.7 %، مدعوماً بانخفاض مصروفات الإطفاء وارتفاع إيرادات الفوائد على الودائع الثابتة إلى 15.4 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2.5 % على أساس سنوي إلى 428.3 مليون درهم، بهامش ربح بلغ 70.8 %. وزادت النفقات التشغيلية بصورة رئيسية بسبب ارتفاع تكاليف أجهزة تقنية المعلومات، فيما عوّض انخفاض تكاليف الموظفين والتسويق جزءاً من هذه الزيادة، بفضل جهود تحسين كفاءة التكاليف.

وبلغ النقد والأرصدة المصرفية 429.6 مليون درهم في 30 سبتمبر 2026، بعد توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول من العام، وظلت الميزانية العمومية خالية من الديون. وتحسن أداء التحصيل، إذ انخفض متوسط فترة تحصيل المستحقات إلى 80 يوماً، مقابل 102 يوم قبل عام. وتعزز هذه السيولة، إلى جانب وضوح الإيرادات المتكررة المرتبطة بالعقود، قدرة «ألف للتعليم» على تمويل خطط نموها ذاتياً ومواصلة توزيع الأرباح على مساهميها.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ «ألف للتعليم»: «تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نمواً مستقراً في الإيرادات والأرباح، رغم التغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الكلية، وهو ما يعكس قوة عقودنا الحكومية المتكررة وميزانيتنا العمومية الخالية من الديون. وساهمت شراكتنا طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي والعقود الحكومية الجديدة في نمو الإيرادات، بالتزامن مع حرصنا المتواصل على ضبط التكاليف للحفاظ على استقرار هامش صافي الربح». وتابع ألفونسو: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز نمو أعمالنا بالتعاون مع شركائنا الحكوميين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودخول أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا الوسطى، وتطوير مشروع «مقياس الضاد». ونركز مع بدء الربع الأخير من العام على تحويل خططنا والفرص المتاحة أمامنا إلى نتائج ملموسة، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا».

وسجلت «ألف للتعليم» أداءً مالياً مستقراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 5.7 % على أساس سنوي إلى 605.3 ملايين درهم إماراتي. وجاء النمو بصورة رئيسية من قطاع الدعم والخدمات، الذي زادت إيراداته بنسبة 40.7 %، ما يعكس الزيادة في أسعار أجهزة تقنية المعلومات المرتبطة بالتضخم، والتي تم تحميلها على العملاء، إلى جانب ارتفاع أعداد الطلبة. كما ارتفعت إيرادات الحلول التعليمية بنسبة 0.7 % على أساس سنوي إلى 505.6 ملايين درهم إماراتي.

الأرباح

ووزعت المجموعة في سبتمبر 2026 أرباحاً نقدية مرحلية بقيمة 212.8 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يعادل 3.04 فلوس للسهم، ويمثل 90 % من صافي أرباح الفترة. وإلى جانب الأرباح النهائية عن السنة المالية 2025، البالغة 224.0 مليون درهم والتي جرى توزيعها في أبريل 2026، بلغ إجمالي التوزيعات للمساهمين منذ بداية عام 2026 نحو 436.8 مليون درهم، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع 90 % من الأرباح.