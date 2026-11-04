إعادة انتخاب مريم البلوشي رئيساً للجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة «الإيكاو»



أُعيد انتخاب المهندسة مريم البلوشي، مدير أول مكتب الشؤون البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، رئيساً للجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) التابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز يؤكد حضور دولة الإمارات ومساهمتها الفاعلة في صياغة السياسات البيئية لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.

وجرت إعادة انتخاب المهندسة مريم البلوشي خلال الاجتماع الثاني للدورة الرابعة عشرة للجنة، التي تضم ممثلين عن 34 دولة، والذي عُقد في مونتريال خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن تتولى رئاسة اللجنة للمرحلة المقبلة اعتباراً من أكتوبر 2026.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل انتخاب المهندسة مريم البلوشي إنجازاً نفخر به، ويجسد أهمية الاستثمار في الخبرات الوطنية المتخصصة وتمكينها من الإسهام في تطوير السياسات والمعايير الدولية، لا سيما في الملفات البيئية التي تتطلب معرفة فنية متقدمة وتنسيقاً دولياً مستمراً. وستواصل الهيئة دعم الكفاءات الإماراتية وتعزيز مشاركتها في الجهود الرامية إلى تطوير قطاع طيران مدني مستدام».

وقال المهندس سعيد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، والنائب الأول لرئيس مجلس الإيكاو: «يشكل عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) أساساً جوهرياً تستند إليه قرارات مجلس الإيكاو بشأن المعايير والسياسات البيئية لقطاع الطيران. وتعكس إعادة انتخاب المهندسة مريم البلوشي ثقة أعضاء اللجنة بخبراتها وقدرتها على توجيه أعمالها. كما يُعد توحيد وجهات النظر المختلفة وتحويل التقييمات الفنية إلى توصيات رصينة من الركائز الأساسية لإسهام اللجنة في دعم أعمال المجلس وقراراته. وتفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بكفاءاتها الوطنية في هذا الجهد الجماعي، وبما تقدمه من دور فاعل في دعم التنمية المستدامة للطيران الدولي».

لجنة حماية البيئة في مجال الطيران

تُعد لجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) لجنة فنية استشارية تابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وتتكون من 11 فريق عمل وما يقارب 1200 خبير. وتضطلع بدور محوري في تطوير التوصيات والسياسات والإرشادات الدولية لمعالجة الآثار البيئية للطيران، بما يشمل ضوضاء الطائرات، وانبعاثات المحركات، وتغير المناخ، والوقود المستدام للطيران. كما تقدم تقييمات علمية وفنية واقتصادية تدعم أعمال المجلس في تطوير المعايير والسياسات البيئية الدولية.

مسيرة وطنية

تُعد المهندسة مريم البلوشي من الكفاءات الإماراتية الرائدة في مجال البيئة والاستدامة في قطاع الطيران المدني، إذ بدأت مسيرتها التخصصية عام 2006، وأسهمت في تأسيس أقسام متخصصة بالبيئة في مطارات دبي عام 2008 والهيئة العامة للطيران المدني عام 2010. ومثّلت الدولة في لجنة حماية البيئة في الطيران التابعة للإيكاو منذ عام 2013، وتولت منصب نائب رئيس اللجنة قبل انتخابها رئيساً لها. كما ترأست لجنة البيئة في الهيئة العربية للطيران المدني التابعة لجامعة الدول العربية، ومثّلت الدولة في اجتماعات ومبادرات بيئية متخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.