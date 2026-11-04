تعاون بين «أدنوك للغاز» و«الاتحاد للماء والكهرباء» لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي



أعلنت «أدنوك للغاز» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع «الاتحاد للماء والكهرباء» لاستكشاف فرص التعاون حول ترتيبات مستقبلية لتوريد الغاز الطبيعي، بما يدعم تطوير مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في المناطق الشمالية بدولة الإمارات. وشهد معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة «الاتحاد للماء والكهرباء»، توقيع الاتفاقية.

ويسهم التعاون في فتح سوق جديدة لــ «أدنوك للغاز» لبيع إمداداتها المتنامية من الغاز داخل الدولة. وتُحقق الاتفاقية اثنتين من الأولويات الاستراتيجية للشركة، وهما تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الدولة وتوسيع حضورها في السوق المحلية بالتزامن مع توفر إمدادات جديدة من الغاز.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تواصل «أدنوك للغاز» الاستثمار لتلبية احتياجات دولة الإمارات المتزايدة من الطاقة. ومن خلال توسيع طاقاتنا الإنتاجية وتطوير بنيتنا التحتية، نعمل على ربط إمدادات الغاز الجديدة بعملاء جدد، ودعم تطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية في الدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للماء والكهرباء»: «تعمل «الاتحاد للماء والكهرباء» على تطوير مزيج متوازن من مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة، بما يدعم النمو طويل الأمد والاحتياجات المتنامية للطاقة في شمال الإمارات. وتعزز شراكتنا مع «أدنوك للغاز»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، قدرتنا على الحصول على إمدادات غاز موثوقة وطويلة الأمد، بما يدعم التزامنا بتوفير منظومة كهرباء آمنة ومرنة ومستدامة للمجتمعات والشركات التي نخدمها».

ويشمل برنامج «أدنوك للغاز» للنمو مشروع «تطوير الغاز الغني»، الذي سيسهم في زيادة قدرات معالجة الغاز وتعزيز توفر الغاز الطبيعي للعملاء داخل الدولة، ومشروع «استدامة»، الذي يركز على تطوير وتحديث شبكة خطوط الأنابيب التابعة لـــ «أدنوك للغاز» بما يدعم تلبية الطلب المتنامي على الغاز في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال هذين المشروعين، تواصل الشركة تعزيز البنية التحتية اللازمة لنقل كميات أكبر من الغاز من منشآت المعالجة التابعة لها لتلبية احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.