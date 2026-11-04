أسواق الإمارات ترتفع بداية تعاملات الأربعاء.. ومكاسب قوية في سوق دبي



استهلت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات الأربعاء على ارتفاع، وسط أداء إيجابي للمؤشرات الرئيسية في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.05 % ليصل إلى 5872.15 نقطة في مستهل التداولات، مدعوماً بمكاسب سجلتها مجموعة من الأسهم القيادية.

كما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.33 % ليبلغ 9494.12 نقطة مع افتتاح الجلسة، مواصلاً أداءه الإيجابي بدعم من عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم المدرجة.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون تداعيات إعلان إعمار العقارية عزمها التقدم بعرض للاستحواذ الكامل على أسهم إعمار للتطوير غير المملوكة لها، مقابل 15 درهماً للسهم الواحد، في خطوة تستهدف تعزيز هيكل المجموعة وتوحيد عملياتها العقارية تحت مظلة واحدة، الأمر الذي جذب اهتمام المتعاملين ودعم النشاط على أسهم القطاع العقاري.