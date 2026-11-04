دي آي بي هولدينغ تحدد السعر النهائي للطرح عند 1.12 درهم للسهم

أعلنت شركة دي آي بي هولدينغ، الأربعاء، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح يوم 3 نوفمبر 2026.

وبحسب بيان للشركة، تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار)، بما يعادل قيمة سوقية للشركة عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليارات درهم (2.6 مليار دولار).

وأوضحت أن الطرح استقطب إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مع تجاوز طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة بأضعاف كبيرة.

وطرحت مؤسسة دبي للاستثمار، المساهم البائع، 1.735 مليار سهم عادي، تمثل %20 من رأس المال المصدر لشركة دي آي بي هولدينغ، على أن تحتفظ بحصة تبلغ 80% في الشركة بعد إتمام الطرح. وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة للمساهم البائع، وتؤول صافي متحصلات الطرح إليه.

ويعادل سعر الطرح النهائي عائداً متوقعاً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5% عند الإدراج، استناداً إلى توزيعات نقدية سنوية متوقعة تبلغ 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية 2026 و2027 و2028 على التوالي، مع استهداف صرف الأرباح على أساس نصف سنوي، رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين والاعتبارات التنظيمية.

ومن المتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2026، بما يتيح للمساهمين المؤهلين الاستفادة من أرباح هذه الفترة كاملة، وليس فقط الفترة اللاحقة للإدراج.

الإدراج في سوق دبي المالي

من المتوقع إتمام الطرح وإدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 11 نوفمبر 2026، تحت رمز التداول «DIP» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية «AEE02089D257»، وذلك رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات، بما فيها الموافقة على الإدراج والتداول في السوق.

ووفقاً للشركة، سيخضع كل من المساهم البائع والشركة لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة.