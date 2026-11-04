إعمار العقارية تعتزم الاستحواذ على إعمار للتطوير بسعر 15 درهماً للسهم

أعلنت شركة إعمار العقارية عزمها تقديم عرض شراء نقدي اختياري للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار للتطوير، غير المملوك لها ولشركتها التابعة «إميرتس بروبرتي هولدينجز ليمتد».

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي، أن العرض يبلغ 15 درهماً نقداً لكل سهم، ويخضع للموافقة المطلوبة من مجلس إدارة إعمار العقارية.

وتبلغ ملكية إعمار العقارية في إعمار للتطوير حالياً 79.16 %، بينما يملك عموم المساهمين النسبة المتبقية 20.84%.

ويبلغ عدد أسهم إعمار للتطوير 4 مليارات سهم، وتشكّل نسبة 20.84 % المزمع الاستحواذ عليها نحو 833.6 مليون سهم.

ووفق السعر المذكور (15 درهماً للسهم الواحد)، فإن قيمة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها تبلغ إجمالاً نحو 12.5 مليار درهم.

ويفوق السعر المذكور للسهم سعر إقفال سهم إعمار للتطوير الثلاثاء 03 نوفمبر عند 13.90 درهم، وبفارق 1.10 درهم للسهم الواحد.

كانت إعمار العقارية قد طرحت 800 مليون سهم من إعمار للتطوير في نوفمبر 2017م، في سوق دبي، بسعر 6.03 للسهم.