ختام مبادرة «الإمارات. نظرة عن قرب» لتعزيز القطاع السياحي في الدولة

اختتمت «هواوي»، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي وشركاء القطاع السياحي في الإمارات السبع، مبادرة التصوير الفوتوغرافي «الإمارات. نظرة عن قرب»، والتي جرى إطلاقها على مستوى الدولة ضمن منظومة «هواوي إكس ميج»، وجمعت بين فن التصوير والتكنولوجيا والخبرات المحلية لتقديم رؤية بصرية متنوعة لدولة الإمارات.

شارك في المبادرة نخبة من المصورين في رحلة فوتوغرافية شملت أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وجمعت بين الإبداع والتعلم الميداني، حيث أتاحت للمشاركين فرصة استكشاف التراث الإماراتي والبيئة الطبيعية والمشهد الثقافي والهوية المعاصرة للدولة، وتوثيقها من خلال رؤاهم الفنية الخاصة.

وأدت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي دوراً محورياً في اختيار المصورين المشاركين ودعمهم طوال الرحلة، من خلال تقديم الإرشادات المتعلقة بتكوين الصور وزوايا التصوير وأساليب السرد البصري، ما ساعد المشاركين على استكشاف المواقع المختلفة برؤية إبداعية أعمق، مع الحفاظ على أساليبهم الفنية و ورؤاهم الخاصة.

وقدم شركاء القطاع السياحي في الإمارات السبع خبراتهم المحلية ودعمهم الميداني، وسهّلوا وصول المصورين إلى وجهات وتجارب تعكس الطابع المميز لكل إمارة.

وشملت الرحلة مواقع أثرية وأحياء تاريخية وجبالاً وغابات القرم ومؤسسات ثقافية ومعالم معمارية حديثة، ما أتاح للمشاركين استكشاف جوانب متعددة من تراث دولة الإمارات وهويتها المتجددة.

جرى تشجيع المصورين على استكشاف الوجهات التي زاروها من زوايا جديدة، والتقاط التفاصيل والمشاهد التي تعكس الطابع المميز لكل وجهة، إلى جانب توثيق أبرز المعالم والمشاهد التي تشتهر بها الدولة.

واستكشف المشاركون موضوعات متنوعة شملت التراث والطبيعة والثقافة والعمارة والحياة المعاصرة، وعبّر كل منهم عنها بلغته البصرية الخاصة.

ووثّق المصورون رحلتهم باستخدام سلسلة هواتف هواوي بيورا 90 إس المزودة بكاميرا للتصوير عن بُعد بمستشعر فائق الحجم بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا ألترا لايتينغ بتقنية إتش دي آر، وكاميرا دقيقة الألوان 2.0. كما أتاحت إمكانية التصوير بصيغة راو (RAW) غير المضغوطة مرونة إضافية في معالجة الصور وتحسينها وإبراز تفاصيلها طوال المشروع.

وتعكس الأعمال الفوتوغرافية المصورة عبر المبادرة ثراء التراث الإماراتي وتنوع البيئات الطبيعية والمقومات الثقافية والمشهد العمراني المعاصر، من خلال مجموعة من الصور التي توثق جوانب مختلفة من الإمارات السبع.

ففي أبوظبي، استكشف المصورون معالم بارزة، من بينها جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني، ووثّقوا جوانب من الهوية الثقافية والمعمارية للإمارة. وفي دبي، تنقل المشاركون بين الأجواء التاريخية لحي الفهيدي التاريخي والمعالم الحديثة، بما في ذلك متحف المستقبل وبرواز دبي.

كما شملت الرحلة استكشاف التراث الأثري في مركز مليحة للآثار، والأهمية التاريخية لقلعة الفجيرة، والمناظر الجبلية في مصفوت، وغابات القرم في الزوراء.

وقدمت هذه المواقع مجتمعة مشاهد متنوعة تعكس تاريخ دولة الإمارات وطبيعتها وتطورها العمراني المعاصر.

وقال مارتي بيان، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تتميز دولة الإمارات بتنوع بصري استثنائي، حيث يجتمع التراث والطبيعة والثقافة والحداثة في مشهد واحد.

ومن خلال هذه الحملة، أردنا أن نوفر للمصورين الأدوات والمساحة الإبداعية لاستكشاف ثراء الدولة من وجهات نظرهم الخاصة، والكشف عن تفاصيل قد لا ننتبه إليها أحياناً في الأماكن المألوفة.

وأضاف: نؤمن في هواوي بأن القيمة الحقيقية لتكنولوجيا التصوير تكمن في تمكين الأفراد من اكتشاف العالم من زوايا جديدة، والتعبير عن رؤيتهم له ومشاركتها مع الآخرين بطرق مبتكرة.

ومن خلال منظومة هواوي إكس ميج وسلسلة هواتف هواوي بيورا 90 إس، وبالاستفادة من الخبرات الفوتوغرافية لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي والمعرفة المحلية القيّمة لشركائنا في القطاع السياحي بالإمارات السبع، تسهم هذه المبادرة في توثيق بصري مميز لدولة الإمارات.

كما تساعدنا على بناء مجتمع متنامٍ من المصورين في الدولة، يواصلون توثيق جمالها ومشاركته باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة التي توفرها هواوي.

ونفخر بدور التكنولوجيا في تمكين الإبداع وجمع الرؤى الفردية المختلفة لرواية قصة نابضة بالحياة عن التنوع الذي تتميز به الدولة.

من جانبه، قال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: أثبتت مبادرة «الإمارات. نظرة عن قرب» أن التصوير الفوتوغرافي يتجاوز كونه وسيلة لتوثيق الأماكن، فهو لغة عالمية قادرة على إعادة اكتشافها وتقديمها للعالم بأصالة وعمق وجمال.

ومن خلال عيون المصورين، وبدعم من تقنيات التصوير المتقدمة التي توفرها هواوي، اقتربنا أكثر من تفاصيل دولة الإمارات، وأعدنا اكتشاف أماكن مألوفة من زوايا جديدة، وسلطنا الضوء على كنوزها الظاهرة والخفية التي تستحق أن يراها العالم ويتعرف إليها ويحتفي بها.

وتؤكد هذه المبادرة الوطنية مجدداً أهمية الثقافة البصرية في تعميق فهمنا للأماكن وتعزيز هويتها وحضورها، فالصورة الصادقة قادرة على تقريب المسافات بين الشعوب وتحويل المشهد المحلي إلى قصة إنسانية عالمية.

وأضاف: نفخر بهذه الشراكة التي جمعت بين الإبداع الإنساني والتكنولوجيا المتقدمة، ونؤمن بأن الأعمال التي أنتجها المصورون طوال المبادرة تمثل إضافة قيّمة إلى الذاكرة البصرية لدولة الإمارات، ودعوة مفتوحة للعالم للاقتراب أكثر واكتشاف تنوعها وجمالها وثرائها من خلال عيون من عاشوا تجربة المكان وتفاعلوا معه.

وحظيت المبادرة بدعم شركاء القطاع السياحي في الإمارات السبع، الذين أسهمت معرفتهم بالوجهات السياحية وتعاونهم الميداني في تمكين المصورين من استكشاف مواقع وتجارب تعكس تنوع دولة الإمارات.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تتميز دبي بتنوع مقوماتها السياحية التي تتيح لزوّارها فرصة خوض العديد من التجارب الاستثنائية التي تجمع بين أصالة التراث وعبق الماضي وروعة العمارة الحديثة، وتفرّد المعالم السياحية، وحيوية المشهد الحضري. وتؤدي مبادرات مثل ’الإمارات. نظرة عن قرب‘ دوراً مهماً في تسليط الضوء على هذا التنوع الذي تزخر به دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، والتعريف بالإمكانات والمقومات السياحية الهائلة التي تتمتع بها أمام جمهور من مختلف أنحاء العالم.

ونفخر بتعاوننا مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي وشركة هواوي، إلى جانب شركائنا في قطاع السياحة والجهات المعنية في الوجهات المجاورة، حيث تساهم الجهود المشتركة ضمن إطار هذه المبادرة في إبراز التنوع في التجارب التي تقدمها دبي وتعزيز حضورها على الساحة العالمية، فيما نواصل العمل على تنويع وتطوير العروض السياحية.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: تعكس مشاركة الشارقة في هذه المبادرة جهودنا المتواصلة للتعريف بالهوية الاستثنائية للإمارة على مستوى العالم. ومن خلال التصوير الفوتوغرافي المؤثر والسرد البصري، نسعى إلى إبراز ثقافة الشارقة الغنية وتراثها الأصيل وجمال طبيعتها الفريد وتجاربها السياحية المتنوعة.

كما توفر شراكتنا مع هواوي وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي منصة ملهمة لتسليط الضوء على الوجهات المتنوعة في الإمارة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

ومن خلال هذا التعاون، نبرز ثراء المقومات السياحية لدولة الإمارات وتنوعها أمام الجمهور المحلي والدولي، ونشجع الزوار على اكتشاف قصصها ومعالمها وتجاربها المميزة، مع تعزيز التقدير لمكانة الشارقة ودورها في تقديم صورة حيوية ومتجددة للدولة إلى العالم.

وقالت إيما كامبل، الرئيس التنفيذي للتسويق في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «سعدنا باستضافة مبادرة هواوي إكس ميج بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والترحيب بالمصورين لاستكشاف رأس الخيمة بعيداً عن معالمها الأكثر شهرة.

فمن جبالها وسواحلها إلى مواقعها التراثية ومجتمعاتها المحلية، تزخر الإمارة بقصص تستحق أن تُروى بالصور.

وقد أتاحت لنا استضافة المبادرة التعريف بهذه المقومات أمام شرائح جديدة من الجمهور، كما ساعدنا التعاون مع هواوي والجائزة على إبراز رأس الخيمة ضمن التجارب السياحية المتنوعة التي تقدمها دولة الإمارات، والوصول إلى المقيمين والزوار الدوليين الذين يمكنهم اكتشاف المزيد من جمال الإمارة وتفاصيلها عند استكشافها عن قرب.

وقال سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة: سعدنا بالمشاركة في مبادرة هواوي»الإمارات. نظرة عن قرب«، التي وفرت منصة مهمة لإبراز الهوية المميزة لإمارة الفجيرة وتراثها الثقافي الغني ومناظرها الطبيعية ومعالمها السياحية المتنوعة، من خلال التصوير الفوتوغرافي والسرد البصري.

وتعكس المبادرة التزامنا بالترويج للفجيرة باعتبارها وجهة سياحية مميزة، والتعريف بمقوماتها المتنوعة أمام الجمهور المحلي والدولي.

ونثمّن تعاوننا مع هواوي وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في دعم المبادرات الإبداعية التي تسهم في إبراز تنوع التجارب السياحية في دولة الإمارات، وتشجيع استكشاف وجهاتها من زوايا جديدة.

وقال أحمد الكعبي، المدير التنفيذي بالإنابة للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان: تؤكد مشاركتنا في مبادرة هواوي إكس ميج بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي أهمية التصوير الفوتوغرافي في توثيق التراث الثقافي والهوية الجمالية لإمارة عجمان وإبرازهما، إلى جانب تسليط الضوء على تجاربها السياحية المتنوعة من خلال السرد البصري.

ويساعد تعاوننا مع هواوي والجائزة على التعريف بالتنوع الثقافي والسياحي الذي تتميز به دولة الإمارات عموماً، وعجمان على وجه الخصوص، أمام الجمهور المحلي والدولي من خلال محتوى بصري يعكس الطابع الفريد لكل وجهة وثراءها وجمالها.

وفي إطار هذا التعاون، نظمنا جولة للمصورين شملت عدداً من أبرز المواقع والمعالم في الإمارة، من بينها متحف عجمان وسوق صالح ومحمية الزوراء الطبيعية وغابات القرم في الزوراء ونادي الزوراء للجولف، إلى جانب منطقة مصفوت وبوابتها ومتحفها وواحة مصفوت وبرج البومة وبرج الحمام.

وقال هيثم سلطان العلي، مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين: سعدت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين بالمشاركة في هذه المبادرة مع هواوي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

وتعكس المبادرة التزامنا بإبراز الهوية السياحية والثقافية للإمارة، بما يشمل تراثها المميز وبيئتها الطبيعية وتجاربها المتنوعة للزوار.

وقد أتاح المشروع، من خلال التصوير الفوتوغرافي والسرد البصري، فرصة لتقديم أم القيوين من منظور معاصر وإبداعي، مع تسليط الضوء على المقومات التي تميزها.

ويؤدي التصوير الفوتوغرافي دوراً مهماً في توثيق هوية الوجهات وتعريف الجمهور بقصصها وتجاربها، ويسهم تعاوننا مع هواوي والجائزة في تحقيق هذا الهدف، إلى جانب تقديم صورة أكثر شمولاً عن التنوع السياحي والثقافي لدولة الإمارات أمام الجمهور المحلي والدولي.

ومن خلال مبادرة»الإمارات. نظرة عن قرب"، جمعت هواوي وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي وشركاء القطاع السياحي في الإمارات السبع بين التكنولوجيا والخبرة الفوتوغرافية والمعرفة بالوجهات المحلية، لرسم صورة بصرية جماعية تعكس تنوع دولة الإمارات وثراء مقوماتها.

وتتنقل الصور الملتقطة باستخدام سلسلة هواتف هواوي بيورا 90 إس بين التراث والحداثة والجبال والسواحل والمعالم الثقافية وتفاصيل الحياة اليومية. وتقدم هذه الأعمال مجتمعة رؤية متعددة الأبعاد لدولة الإمارات، تعكس الطابع المميز لكل إمارة، وتبرز في الوقت نفسه عمق التنوع الذي تتميز به الدولة ككل.