«صناعة الفجيرة» تبحث مع «جيترو» تعزيز التعاون التجاري والتحضير لزيارة وفد أعمال ياباني

بحثت دائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة خلال استقبالها وفداً من منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتحضيرات لزيارة مرتقبة لوفد أعمال ياباني إلى الإمارة، للاطلاع على مقوماتها اللوجستية والتجارية ودورها في دعم كفاءة سلاسل التوريد واستمرارية الأعمال.

تناول اللقاء بحضور سعادة محمد بن عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، المسارات اللوجستية والتجارية البديلة التي توفرها دولة الإمارات، والتنسيق لبرنامج زيارات ميدانية لوفد الأعمال الياباني، يشمل ميناء الفجيرة وعدداً من الموانئ الرئيسية على الساحل الشرقي، للتعرف إلى إمكاناتها وخدماتها الداعمة لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتكتسب الزيارة المرتقبة أهميتها في ظل تنامي اهتمام الشركات اليابانية بتنويع مسارات الإمداد وتعزيز مرونة شبكات التوريد، بما يدعم توسع أعمالها وتطوير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكدت الدائرة حرص إمارة الفجيرة على توفير التسهيلات والدعم للشركات والمؤسسات اليابانية، وتعزيز فرص التعاون المشترك، مستندة إلى موقع الإمارة الاستراتيجي وبنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، بما يرسخ مكانتها مركزاً حيوياً وموثوقاً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.