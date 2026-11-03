«وصل» و«الإمارات دبي الوطني» يتعاونان لتسهيل تمويل العقارات قيد الإنشاء في دبي

أعلنت مجموعة وصل عن شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تسهيل إجراءات التمويل السكني للمشترين المؤهلين الراغبين في شراء وحدات ضمن مشاريع «وصل» العقارية قيد الإنشاء في دبي، من خلال توفير حلول تمويلية ودعم مصرفي متخصص طوال مراحل عملية الشراء.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء المؤهلون من الاستفادة من حلول التمويل السكني التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني، بدعم من فريق متخصص لإدارة العلاقات على دراية وإلمام بمشاريع وصل العقارية. وتهدف الشراكة إلى توفير قدر أكبر من الوضوح والتوجيه لمساعدة مشتري العقارات على فهم خيارات التمويل والشروط المؤهلة والمستندات اللازمة وإجراءات تقديم الطلبات.

وسيحظى العملاء بالدعم خلال فترة عملية التمويل، بدءاً من استكشاف الخيارات المتاحة وإعداد المستندات المطلوبة، وصولاً إلى معالجة الطلبات وصرف التمويل. وتخضع جميع طلبات التمويل لسياسات الإقراض ومعايير الأهلية والمتطلبات الداخلية والقوانين واللوائح المعمول بها لدى بنك الإمارات دبي الوطني.

ومن خلال الجمع بين خبرات وصل في القطاع العقاري والإمكانات المصرفية لبنك الإمارات دبي الوطني، تعزز الشراكة التنسيق بين الجانبين لتوفير تجربة أكثر سلاسة للعملاء الراغبين في شراء عقارات قيد الإنشاء ضمن مشاريع وصل.

وصرّح راشد العوضي، المدير التنفيذي للعقارات في مجموعة وصل: «في وصل، يتجاوز دورنا تطوير الأصول العقارية ليشمل تحقيق قيمة مستدامة وتقديم تجربة تتمحور حول عملائنا وتضع احتياجاتهم في صميم أولوياتنا. وتجسد شراكتنا الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني تكامل الخبرات المؤسسية والحلول التمويلية المتخصصة، بما يمكّن المشترين من اتخاذ قراراتهم بثقة تامة. ومن خلال هذه الشراكات، نواصل الارتقاء بمعايير خدماتنا، وتعزيز التميز التشغيلي، والإسهام في بناء منظومة عقارية أكثر تكاملاً وتركيزاً على العملاء في دبي».

ومن جانبه، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرّنا التعاون مع وصل لتوفير الدعم المتخصص للعملاء أثناء استكشاف خيارات التمويل المتاحة لشراء العقارات قيد الإنشاء. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في مجال التمويل السكني والمحفظة العقارية القوية المتنوعة لوصل، نسعى إلى تبسيط إجراءات التمويل وتعزيز تجربة العملاء والارتقاء بها. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الواسع بدعم نمو قطاع العقارات في دبي على المدى الطويل، ومساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مدروسة بكل ثقة».

تعكس هذه الشراكة أهمية التعاون بين المطورين العقاريين والمؤسسات المالية في الارتقاء بتجربة شراء العقارات وتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق السكني في دبي.