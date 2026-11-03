هيئة دبي للطيران المدني تحصد جائزة عالمية للتميز في تنظيم التنقل الجوي المتقدم

حققت هيئة دبي للطيران المدني إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها بجائزة قيادة السياسات والتشريعات للتنقل الجوي المتقدم (AAM Regulatory & Policy Leadership Award)، ضمن جوائز Aviation Week للتنقل الجوي المتقدم 2026، تقديراً لجهودها الريادية في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لمستقبل الطيران والتقنيات الجوية الناشئة.

وجاء الإعلان عن هذا التتويج خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في هونغ كونغ على هامش فعاليات Super Terminal Expo، بحضور نخبة من قادة قطاع الطيران العالمي وصناع القرار والجهات التنظيمية والمبتكرين والمتخصصين في مجال التنقل الجوي المتقدم.

ويعكس هذا التكريم الدولي ريادة الهيئة في تطوير منظومة تنظيمية وتشريعية متقدمة تدعم التكامل الآمن والفعّال للتقنيات الجوية الحديثة ضمن المجال الجوي لإمارة دبي، بما يشمل الطائرات بدون طيار، وأنظمة التنقل الجوي المتقدم، والخدمات الجوية المستقبلية، وفق أعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية.

كما يجسد الفوز المكانة المتقدمة التي رسختها دبي عالمياً في تنظيم وتمكين التقنيات الجوية الناشئة، من خلال تبني سياسات استباقية وأطر تشريعية مبتكرة تسهم في تعزيز الابتكار، وتحفيز الاستثمار، ورفع جاهزية البنية التحتية لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطيران.

وشارك وفد هيئة دبي للطيران المدني في مراسم تسلّم الجائزة، في تأكيد على التزام الهيئة بمواصلة التعاون والتكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في تمكين مستقبل التنقل الجوي المتقدم وتعزيز التطبيق الآمن والمستدام للتقنيات الجوية الحديثة، انسجاماً مع رؤية دبي واستراتيجياتها المستقبلية.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الهيئة في بناء نموذج تنظيمي متقدم يسهم في تسريع تبني الحلول الجوية المبتكرة، وتعزيز جاهزية القطاع للتقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالمياً في تشكيل مستقبل الطيران والتنقل الجوي المتقدم.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون والتكامل بين الهيئة والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص، بما يعكس نهج دبي القائم على الشراكة والابتكار والاستباقية في تطوير القطاعات المستقبلية، ووضع معايير تنظيمية متقدمة تدعم التنمية الاقتصادية والتحول التكنولوجي المستدام.

ويُضاف هذا الفوز إلى سجل الإنجازات الدولية التي تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والطيران المتقدم، وتؤكد ريادتها في تطوير السياسات والتشريعات الممكنة لمستقبل التنقل الجوي، بما يسهم في دعم تنافسية الإمارة وتأثيرها في مستقبل قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.