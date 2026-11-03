KHS الألمانية تطلق من دبي منظومة متكاملة لتخطيط مصانع المشروبات

كشفت شركة كي إتش إس الألمانية KHS، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة التعبئة والتغليف لقطاعي المشروبات والأغذية السائلة، عن منظومة كي إتش إس إنوبلانت للمرة الأولى أمام المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط خلال مشاركتها في معرض غلفود للتصنيع في دبي، في خطوة تعكس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للصناعات الغذائية والمشروبات والاستثمارات الصناعية.

وتقدم المنظومة الجديدة نموذجاً متكاملاً يجمع بين الاستشارات الاستراتيجية والخبرات الهندسية والتقنية لدعم شركات المشروبات منذ مرحلة الفكرة الأولى للمشروع، مروراً بتخطيط المصانع وتنفيذها وتسليمها، وصولاً إلى خدمات الدعم والتطوير المستمر طوال دورة حياة المشروع.

وأكدت الشركة، التي تتخذ من مدينة دورتموند الألمانية مقراً لها، أن خدمة إنوبلانت توسع نطاق حلولها التقليدية التي تشمل خطوط التعبئة والتغليف والمعدات الصناعية، عبر إشراك خبرائها في المراحل المبكرة من التخطيط الاستثماري قبل اتخاذ قرارات شراء المعدات.

وقال كاي آكر، الرئيس التنفيذي لشركة كي إتش إس: «إن الاستثمار في مصانع المشروبات الحديثة يبدأ قبل وقت طويل من اختيار المعدات، ومن خلال إنوبلانت نتيح لعملائنا الاستفادة من خبراتنا بصورة أشمل لتطوير حلول وأنظمة إنتاج متكاملة مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة».

وتعتمد كي إتش إس إنوبلانت على أربع مراحل رئيسية تبدأ بإعداد دراسات الجدوى وخطط الأعمال وتقدير النفقات الرأسمالية والتشغيلية، ثم التصميم الهندسي وتخطيط المرافق والبنية التحتية، يليها التنفيذ والتسليم وبدء التشغيل، وصولاً إلى التدريب وتحسين الأداء والدعم الفني المستمر.

كما تركز الشركة على تطوير حلول إنتاج مرنة ومتكاملة، مع إمكانية الاستفادة من شبكة شركاء عالميين لتقديم أفضل الحلول التقنية والاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات كل مشروع.

وقال ماركوس أوينغر، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم إنوبلانت: «ننطلق من طموحات العملاء وأهدافهم السوقية، ونجمع بين التخطيط الاستراتيجي والهندسة المتخصصة وحلول خطوط الإنتاج المرنة لتطوير مصانع تتوافق مع متطلبات النمو والتوسع المستقبلي».

ويؤكد اختيار دبي للكشف عن المنظومة الجديدة أهمية الإمارات بوصفها منصة رئيسية للاستثمارات الصناعية ومشروعات التصنيع المتقدمة في المنطقة، إلى جانب دورها المتنامي في دعم الابتكار وتطوير سلاسل التوريد لقطاعي الأغذية والمشروبات.