الشموخ تستعرض مشروعاتها النوعية في قطاع النفط والغاز خلال أديبك 2026



تستعرض مجموعة الشموخ خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2026 مشروعاتها النوعية في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى تعزيز علاقتها مع شركائها الدوليين المشاركين في المعرض.

وتستند مجموعة الشموخ إلى خبرة صناعية وهندسية تمتد منذ تأسيسها في أبوظبي عام 1989، وشبكة من العلاقات مع شركات ومصنعين دوليين. حيث تطورت أعمال المجموعة من توريد المواد الكيميائية المستخدمة في حقول النفط إلى مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل التصنيع الصناعي والخدمات الهندسية وتوريد المعدات والمواد المتخصصة. ويعكس هذا التطور قدرة الشركات الإماراتية على بناء خبرات فنية تلبي احتياجات قطاع الطاقة، الذي تتطلب عملياته مستويات عالية من الدقة والموثوقية واستمرارية الإمداد.

وتغطي أنشطة المجموعة توريد أنابيب آبار النفط والغاز وأنابيب النقل والمواد الكيميائية المتخصصة، إلى جانب خدمات تشخيص المعدات وتحسين أداء المنشآت وتنفيذ أعمال هندسية وفنية تدعم العمليات الصناعية.

وتكتسب هذه الخدمات أهمية متزايدة مع توسع المشاريع النفطية والصناعية وارتفاع متطلبات الكفاءة التشغيلية، حيث يرتبط نجاح المشاريع بتوافر المعدات المناسبة وجودة الخدمات الفنية والقدرة على التعامل مع احتياجات المواقع التشغيلية. كما تستعرض المجموعة التطورات التي حدثت في الورش ومرافق التصنيع والخدمات الهندسية ويسهم هذا الجمع بين الحضور الصناعي المحلي والشراكات الخارجية في توفير خيارات أوسع للمشغلين والمقاولين، ودعم الأعمال الفنية التي تتطلب معرفة بالظروف التشغيلية في المنطقة.

اللقاءات المباشرة

وقال الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «يجمع أديبك قادة قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي، وهي مكانة اكتسبتها دولة الإمارات بفضل رؤيتها واستثماراتها وعملها المتواصل. وبالنسبة لنا، تبقى اللقاءات المباشرة من أهم ما يميز المعرض، حيث نستمع إلى عملائنا، ونجدد لقاء شركائنا الذين تجمعنا بهم سنوات طويلة من التعاون. تأسست مجموعة الشموخ هنا عام 1989، ومع كل خطوة تتقدم بها الإمارات، تقع علينا مسؤولية الارتقاء بمستوى أعمالنا وخدماتنا». وتعكس تجربة مجموعة الشموخ جانباً من تطور القطاع الصناعي الإماراتي، بدءاً من أنشطة التوريد التقليدية وصولاً إلى التصنيع والخدمات الفنية والهندسية المتخصصة.

وإلى جانب نشاطها في قطاع الطاقة، تمتد أعمال المجموعة إلى توفير القوى العاملة والخدمات العقارية والاستثمارات، حيث طورت على مدى السنوات الماضية محفظة متنوعة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع استمرار قطاع النفط والغاز في تشكيل محور رئيسي لأعمالها.