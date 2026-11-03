«تدرا» توسّع مشاركة الشباب في «هاكاثون الإمارات 2026» عبر 5 محطات بالدولة

تواصل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» فعاليات مسار الشباب ضمن النسخة التاسعة من «هاكاثون الإمارات 2026»، تحت شعار «يصنع الأثر.. يتجاوز الفكرة»، بمشاركة طلبة المدارس والجامعات عبر خمس محطات في مختلف إمارات الدولة، بهدف تمكين الجيل الجديد من توظيف مهاراته ومعارفه في ابتكار حلول عملية تستجيب لتحديات واقعية.

ويمنح المسار المشاركين تجربة تطبيقية تتجاوز مرحلة طرح الأفكار، من خلال استكشاف التحديات وتحليلها، وتصميم الحلول واختبارها، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحويل التصورات الابتكارية إلى مخرجات قابلة للتطوير. كما يوفر بيئة تشجع على التجريب والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

وتتواصل فعاليات المسار خلال شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، في إطار جهود «تدرا» لتعزيز مشاركة الشباب في منظومة الابتكار الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في تطوير حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم مسيرة التحول الرقمي.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن الهيئة تنظر إلى الشباب باعتبارهم شركاء في صناعة المستقبل الرقمي، وليسوا مجرد مستفيدين من التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الهاكاثون يوفر لهم المساحة والأدوات اللازمة لتحويل معارفهم وطموحاتهم إلى حلول يمكن أن تحدث أثراً ملموساً في المجتمع.

وأضاف أن النسخة الحالية تركز على الانتقال إلى ما بعد الفكرة، من خلال تمكين المشاركين من فهم التحديات وتجربة الحلول وتوظيف التقنيات الحديثة للوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتطوير، مؤكداً أن هذه التجربة تمثل استثماراً في جيل يمتلك المهارات والثقة والقدرة على الإسهام في رسم مستقبل الإمارات الرقمي.

من جانبه، قال المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في «تدرا»، إن الهاكاثون يمثل منصة عملية لتنمية قدرات الشباب على توظيف التكنولوجيا في معالجة التحديات، وتعزيز مهارات التفكير التحليلي والابتكار والعمل الجماعي.

وأضاف أن مسار الشباب يتيح لطلبة المدارس والجامعات التفاعل مع تحديات واقعية واستكشاف إمكانات التقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، وتحويل معارفهم إلى حلول قابلة للتطبيق والتطوير.

فئتان عمريتان

ويضم المسار فئتين؛ الأولى «الجيل الناشئ»، وتستهدف الطلبة من عمر 11 إلى 17 عاماً، والثانية «الجيل الرائد»، المخصصة لطلبة الجامعات من عمر 18 إلى 25 عاماً. وتتيح الفئتان للمشاركين العمل ضمن فرق، وتحليل المشكلات والتفكير النقدي، واستكشاف إمكانات التقنيات الحديثة في تطوير حلول للتحديات المطروحة.

وانطلقت فعاليات المسار في عدد من إمارات الدولة، على أن تتواصل عبر محطات تستضيف طلبة المدارس والجامعات، وتوفر لهم فرصاً لتبادل الخبرات والعمل المشترك وتطوير أفكارهم ضمن بيئة تفاعلية محفزة على الابتكار.

ويعد «هاكاثون الإمارات» إحدى المبادرات الوطنية التي تقودها «تدرا» لدعم الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير حلول تستفيد من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات وتحسين جودة الحياة.

ومنذ انطلاقه عام 2018، استقطب الهاكاثون 18373 مشاركاً، واستقبل 494 فكرة ابتكارية، مواصلاً دوره منصة وطنية تجمع المواهب والخبرات، وتسهم في بناء القدرات الرقمية والإبداعية وترسيخ ثقافة تحويل الأفكار إلى حلول ذات أثر مستدام.