مطارات دبي تحتفي بالشراكات في حفل «روح التميز»

جمعت مطارات دبي شركاءها من شركات الطيران والقطاعات التجارية في حدث مميز حمل عنوان «روح التميز»، والذي أقيم يوم 29 أكتوبر احتفاءً بجهودهم المشتركة وإسهاماتهم في تعزيز شبكة الربط الجوي العالمية لمطار دبي الدولي وتقديم تجربة سفر سلسة ومتكاملة للضيوف.

أقيم هذا الحدث في منتجع أتلانتس ذا رويال، وسلّط الضوء على روح التعاون والعمل المشترك التي تقف وراء نجاح مطار دبي الدولي. فمن شركات الطيران والخدمات الأرضية إلى متاجر التجزئة والمطاعم والضيافة والنقل، يؤدي كل شريك دوراً مهماً في توفير تجربة متكاملة للضيوف، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للربط الجوي، ويعكس ما تشتهر به الإمارة من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة منذ اللحظة الأولى لوصول المسافرين إلى المطار.

واكتسبت هذه الشراكات أهمية خاصة خلال عام حافل بالتحديات، حيث أظهرت شركات الطيران مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات التشغيلية والقيود المفروضة على المجال الجوي، من خلال تعديل جداول رحلاتها وتقديم الدعم للمسافرين المتأثرين باضطرابات حركة الطيران، فيما واصل الشركاء التجاريون تقديم خدماتهم رغم التقلبات غير المتوقعة في أعداد المسافرين، إذ أسهمت هذه الجهود المشتركة في الحفاظ على ارتباط دبي بالعالم ومواصلة الاهتمام بالضيوف وتلبية احتياجاتهم.

مرحلة جديدة

وقال يوجين باري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: «لقد أثبت شركاؤنا وفرق عملنا هذا العام الأثر الكبير الذي يمكن أن تُحدثه الثقة، فمن خلال الحفاظ على أعلى معايير الأداء، ومواصلة تقديم مستويات الخدمة والضيافة التي تلبّي تطلعات ضيوفنا عبر مختلف نقاط التفاعل التجارية، أسهم شركاؤنا في مساعدة الضيوف والزملاء على التعامل بثقة مع التحديات والمتغيرات، وتمهيد لمرحلة جديدة من النمو، ورغم اختلاف وتنوع طبيعة أعمالنا، فإننا نعمل معاً على رسم ملامح تجربة الضيوف وصياغة الهوية التي تُميّز مطار دبي الدولي. وهذه المسؤولية المشتركة تمنح شراكاتنا قيمة تتجاوز حدود العلاقات التجارية، وتجعل من نجاح كل شريك جزءاً من نجاحنا المشترك».

واستقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون ضيف خلال النصف الأول من عام 2026، ولا يزال يمضي بثبات نحو تجاوز حاجز 70 مليون ضيف بنهاية العام الجاري، ويعكس هذا التقدم التزام شركاء المطار من شركات الطيران باستعادة كامل الطاقة الاستيعابية وتعزيز شبكة الربط الجوي، مدعوماً بمستوى متقدم من التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء والجهات العاملة في المطار.

تعاون استثنائي

من جهته، قال روبرت وايت هاوس، نائب الرئيس - إدارة الأبحاث في مطارات دبي: «يعد اتخاذ قرارات تتعلق بتخصيص الطائرات وأطقم العمل والموارد في بيئة تشغيلية عالمية معقدة قراراً بالغ الأهمية، لكن شركاءنا من شركات الطيران أظهروا تعاوناً استثنائياً في تنفيذ هذه القرارات. ففي حين يجري تنسيق جداول الرحلات عادةً مرة واحدة في كل موسم، استدعت المتغيرات المتلاحقة إعادة هذه العملية مراراً لمواكبة المستجدات، بينما تؤدي شبكات رحلات شركائنا دوراً محورياً في ربط دبي بمختلف الأسواق حول العالم، لتسهم مجتمعةً في تعزيز شبكة الربط الجوي الواسعة التي يتميز بها المطار. نحن نُقدِّر هذا الالتزام ونتطلع إلى مواصلة العمل الوثيق مع جميع شركائنا من شركات الطيران للاستفادة من الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة».

وتضمنت الأمسية جلسة حوارية جمعت عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، تناولا خلالها آفاق قطاعي السياحة والطيران في دبي. هذا وتواصل مطارات دبي الاستثمار في تطوير مرافق مباني المسافرين وتحسين الإجراءات التشغيلية في مطار دبي الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة الضيوف وجعل تجربة السفر أكثر سلاسة وسهولة في مختلف مراحلها.

وتركز هذه التحسينات على الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، والارتقاء بتجربة السفر، وتمكين الشركاء من مواكبة تطلعات الضيوف واحتياجاتهم المتغيرة، وتقديراً لإسهاماتهم في النجاح المشترك للمطار، تسلّم كل شريك مجسماً مصغراً لبرج المراقبة الجوية الشهير في مطار دبي الدولي.