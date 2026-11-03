الإمارات وبافاريا تبحثان فرص تعزيز التجارة والاستثمارات في أبوظبي

بحث مسؤولون وقادة أعمال من دولة الإمارات وولاية بافاريا الألمانية فرصاً جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون بين شركات القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى استضافته أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة فهد القرقاوي، وكيل التجارة الخارجية، والدكتور ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا.

وجمع الاجتماع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي غرف التجارة وقادة الأعمال من الجانبين، لمناقشة فرص تطوير الشراكات الاقتصادية، والاستفادة من المقومات الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها بافاريا، إلى جانب موقع دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والاستثمار.

وقال فهد القرقاوي وكيل التجارة الخارجية إن الإمارات وبافاريا تتشاركان رؤية تقوم على دعم الابتكار والتطوير الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاجتماع يوفر منصة لمجتمعي الأعمال لاستكشاف فرص التعاون العملي، وبناء علاقات جديدة، وتطوير شراكات تحقق قيمة اقتصادية مستدامة.

وأضاف أن ألمانيا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للدولة في أوروبا، وأن المقومات التي تتمتع بها بافاريا تتيح فرصاً واسعة لتعميق التعاون، من خلال تعزيز الروابط بين المستثمرين والشركات والمؤسسات، وتسريع العمل المشترك وفتح آفاق تجارية جديدة.

من جانبه، أكد الدكتور ماركوس زودر أهمية دولة الإمارات شريكاً لولاية بافاريا، مشيراً إلى أن الولاية تمتلك خبرات وقدرات تحظى بتقدير عالمي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، فيما توفر الإمارات بيئة اقتصادية حيوية ترتبط بالأسواق العالمية وتشكل منصة متقدمة للتجارة والاستثمار. وأعرب عن تطلعه إلى توظيف هذا التكامل في بناء شراكات مثمرة وطويلة الأمد.

نمو التجارة

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية الإماراتية الألمانية نمواً متواصلاً، إذ بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 15.6 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 14.7% مقارنة بعام 2024، و19.1% مقارنة بعام 2023.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ على نحو 20% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول الاتحاد، ما يعكس أهمية السوق الألمانية في حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وشارك في الاجتماع وفد إماراتي ضم ممثلين عن غرف الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وطيران الإمارات، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة مصدر، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة إيليت أجرو القابضة، ومجموعة اللولو العالمية القابضة، ومجموعة المسعود، ومجلس الأعمال الألماني الإماراتي.

كما شارك من الجانب البافاري مسؤولون وممثلون عن ديوان مستشارية الولاية والجهات المعنية بالشؤون الأوروبية والدولية والتخطيط الاستراتيجي والاتصال الحكومي، إلى جانب الدكتور فلوريان هيرمان، رئيس ديوان مستشارية ولاية بافاريا ووزير الدولة للشؤون الاتحادية والأوروبية والعلاقات الدولية والإعلام، وتوبياس تونكل، سفير ألمانيا لدى الدولة.

قطاعات واعدة

ويستكمل الاجتماع مخرجات الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الألمانية ومنتدى الأعمال المصاحب لها، اللذين عقدا في مدينة ميونخ خلال سبتمبر 2026، وشهدا تحديد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية لتوسيع التعاون، تشمل الطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية والنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والتعليم والبحث العلمي، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية.

وناقش المشاركون سبل تحويل فرص التعاون في هذه المجالات إلى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ، وتشجيع الشراكات المباشرة بين الشركات، وتعزيز الروابط التجارية بين الإمارات وبافاريا.

ويعكس انعقاد الاجتماع توجهاً نحو توسيع التعاون الاقتصادي من خلال التواصل المباشر بين مؤسسات الأعمال والمستثمرين، والاستفادة من العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا لدعم تدفقات التجارة والاستثمار، وتطوير شراكات عملية تعزز حضور الشركات في أسواق البلدين.