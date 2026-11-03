«بترو ميدل» تستعرض أحدث تقنيات النفط والغاز والطاقة الرقمية في «أديبك 2026»

تشارك مجموعة «بترو ميدل إيست»، إحدى أهم الشركات الإماراتية في مجال الطاقة ومقرها أبوظبي، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، الذي يُقام في مركز أدنيك تحت شعار «الأداء تحت الضغط: أنظمة الطاقة في عصر جديد»، ويستقطب 239 ألف مختص من 170 دولة و2.250 شركة عارضة.

وتستعرض المجموعة مسيرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الطاقة الإماراتي، بوصفها مزوداً للخدمات ومستثمراً صناعياً يسهم، عبر منشآته في أبوظبي ومشاريعه المشتركة مع شركات تصنيع عالمية، في توطين تقنيات الطاقة المتقدمة داخل الدولة.

بأيدٍ وطنية

وقال خليل الخطيب، المدير التنفيذي لمجموعة بترو ميدل إيست: «نشارك في أديبك 2026 لنستعرض ما تنتجه مصانعنا الإماراتية وفق معايير أدنوك وبأيدٍ وطنية، وسنشهد قريباً افتتاح مصنع OMB Gulf للصمامات بالتعاون مع شركة OMB الإيطالية، تمهيداً لبدء التشغيل في ديسمبر المقبل، إلى جانب مصنع Pressbolt Middle East لأدوات الربط الصناعية، ومصنع CEPAI Gulf للصمامات الكبيرة بالتعاون مع شركة CEPAI الصينية والحائز على ترخيص رائد صناعي، وشركة RRCME لخدمات التنظيف الصناعي والخدمات الكيميائية».

وأضاف: «كل منتج نصنعه في مصانعنا الوطنية يحذف بنداً من قائمة الاستيراد، ويوفر لشركائنا وعملائنا قطعاً ومعدات عالية الجودة بمنأى عن اضطرابات سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرارية العمليات بمخزون وكوادر ومنشآت داخل الدولة».

وأوضح الخطيب أن المجموعة تعمل مع نخبة من شركائها العالميين على جعل الأصول أكثر أماناً وموثوقية، ومنهم Biffi (Emerson) وSPX FLOW وHydro في معدات التدفق والمعدات الدوارة وإعادة هندسة المضخات الحرجة داخل الدولة؛ وPumpWorks في مضخات API 610 لتلبية متطلبات أدنوك الحرجة، وهو ما حظي بتقدير أدنوك لدوره في دعم أمن الطاقة؛ وQuorum Software في الطاقة الرقمية؛ وLloyd's Register في الهندسة المتقدمة؛ وJohnson Controls في تقنيات الاتصالات.

كما وقعت المجموعة مع شريكها Sevence مذكرة تفاهم مع أدنوك في مجال الروبوتات، وتتعاون مع Immensa في الطباعة ثلاثية الأبعاد والمستودعات الرقمية لإنتاج قطع الغيار عند الطلب داخل الدولة. وعلى صعيد تنفيذ المشاريع، يعتزم شريكها الاستراتيجي Jereh توقيع ثلاثة عقود كبرى للهندسة والتوريد والإنشاء خلال أديبك، من بينها عقد للتصميم والإنشاء والتشغيل (DBO) في امتياز حوض غاز «الذياب» بالرويس التابع لأدنوك، بعد فوزه هذا العام بثلاثة عقود كبيرة من أدنوك البرية، في دليل على أن نموذج «الشريك الإماراتي مع الشركات العالمية» قادر على المنافسة في المشاريع الكبرى.

وتأتي المشاركة في وقت أعلنت فيه أدنوك عن ترسية مشاريع بقيمة 200 مليار درهم خلال 2026–2028، ومستهدف يبلغ 90 مليار درهم من المنتجات المصنعة محلياً بحلول 2030، مدعوماً بأفضلية «+Local» للمصنعين المحليين في المناقصات، وحوافز «ICV+»، و«التصنيع وفق الطلب» الذي يمنح المصنعين رؤية طويلة الأجل. وتُعد «بترو ميدل إيست» من أعلى الشركات مساهمة في برنامج القيمة المحلية المضافة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، إذ أثمرت استثماراتها الصناعية الجديدة خلال 2023–2025 أربعة مصانع مشتركة في أبوظبي وشبكة تضم أكثر من ثمانية شركاء عالميين يعملون من داخل الدولة.

واختتم الخطيب: «أديبك هو المكان الذي يلتقي فيه عالم الطاقة، و«اصنع في الإمارات» هو المكان الذي يبني فيه، ونحن في بترو ميدل إيست نقف عند نقطة التقائهما».