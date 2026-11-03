عزيزي للتطوير العقاري تستحوذ على معدات وأصول إنشائية بقيمة 2.1 مليار درهم



أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، إتمام عملية استحواذ على أسطول ضخم من الآليات والمعدات الصناعية والأصول التشغيلية بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم. ويشمل ذلك آلاف الأصول الموزعة على الكيانات التشغيلية الرئيسية للشركة، بما في ذلك «غاردينيا للمقاولات»، و«فريزيا لأعمال المقاولات الكهروميكانيكية»، و«رويال إنفرا للمقاولات»، بالإضافة إلى المصانع التابعة لشركة عزيزي.

وتتضمن هذه الاستثمارات، التي تُدار من قبل قسم إدارة الأصول والمعدات والمخازن في شركة عزيزي، نفقات رأسمالية رئيسية تشمل 113 رافعة برجية، و13 رافعة ذات ذراع متحرك، و77 رافعة مخصصة لنقل الأفراد، و229 منصة معلقة، و70 شاحنة نقل ثقيلة، وأكثر من 500 حافلة لنقل الموظفين والعمال. وتهدف عزيزي من خلال بناء أسطولها الخاص المتكامل من الآليات والمعدات إلى تحقيق الاستقلالية التشغيلية التامة، وتجنب التحديات الناتجة عن الاعتماد على شركات التأجير الخارجية، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع. وقد أثمر هذا التحول الإستراتيجي نحو نموذج الملكية المباشرة للأصول بالفعل عن خفض اعتماد الشركة على تأجير المقطورات الخارجية بنسبة تجاوزت 80 % من خلال تحسين كفاءة توزيع الموارد داخلياً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «عزيزي»: «إن الالتزام بالوعود يتطلب امتلاك أدوات تحقيقها، ومن هذا المنطلق، نحرص في عزيزي على تعزيز قدرتنا الذاتية لضمان الاستقلالية التامة في جميع مراحل الإنجاز. ويمنحنا امتلاكنا لهذه الأصول والمعدات وإدارة السلسلة التشغيلية بأكملها سيطرة مطلقة على جودة العمل، ودقة المواعيد، وسرعة التنفيذ، ويعزز قدرتنا على الوفاء بوعودنا أمام العملاء. وتعد هذه الخطوة استثماراً في أصولنا، وتمكيناً لكوادرنا، وتأكيداً على التزامنا المطلق بدعم المشهد العمراني في دولة الإمارات».

ويأتي الاستثمار كجزء من إستراتيجية شاملة لتوسيع الأصول تمتد لتشمل الآليات الثقيلة، وعمليات الركائز الأساسية، والخرسانة مسبقة الصب، وأعمال التجهيزات الداخلية والنجارة والألمنيوم. وقد تم بالفعل دمج هذه الأصول الجديدة وتفعيلها عبر مشاريع الشركة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز سرعة إنجاز وتسليم المشاريع السكنية والمتعددة الاستخدامات.