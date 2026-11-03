«أبوظبي الأول» يفعّل إمكانات تمويل الأصول الرقمية



أعلن بنك أبوظبي الأول، عن نجاحه في إتمام عمليات نقل متبادلة لمحفظة من الأصول الرقمية من بيئة الحفظ الخاضعة للتنظيم وإليها، وذلك عبر «كومينو»، الجهة المرخصة لحفظ الأصول الرقمية.

ويشكل إتمام عمليات النقل والتسوية بشكل فوري خطوة مهمة نحو تفعيل أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية التي يعتمد عليها البنك في تمويل الأصول الرقمية للمؤسسات.

وتتيح هذه الإمكانية تقديم محافظ الأصول الرقمية كضمانات في معاملات التمويل، وهو ما يمثل أحد المقومات الأساسية لعمليات التمويل المؤسسي، بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء المضمونة بالأصول الرقمية. وتتوفر خدمات تمويل الأصول الرقمية بالفعل لعملاء بنك أبوظبي الأول من المؤسسات، ويعمل البنك حالياً على التحضير لتنفيذ أولى معاملاته.

ويأتي نجاح عمليات النقل ليضع التعاون بين إدارة الأسواق العالمية في بنك أبوظبي الأول و«كومينو» موضع التنفيذ، من خلال دمج خدمات حفظ الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم وإمكانات الربط مع البنية التحتية القائمة لدى البنك. وتؤكد هذه العمليات قدرة البنك على نقل الأصول الرقمية من بيئة الحفظ وإليها، وتثبت جاهزية البنية التحتية اللازمة لدعم أنشطة تمويل الأصول الرقمية على مستوى المؤسسات.

ويعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة بنك أبوظبي الأول في مجال الأصول الرقمية، التي شهدت أخيراً محطات مهمة، من بينها تنفيذ معاملات فعلية للودائع المرمّزة بالتعاون مع «سيتي» عبر منصة «سويفت ليدجر»، وإصدار أول سند أخضر رقمي أصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منصة «D-FMI» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية التابعة لـ«يوروكلير».

وتعكس هذه المبادرات مجتمعة التقدم المتواصل الذي يحرزه البنك في ربط الأسواق المالية التقليدية بمنظومة الأصول الرقمية، وتطوير حلول عملية قائمة على هذه الأصول لتلبية احتياجات عملائه من المؤسسات.