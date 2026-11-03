28 مليون درهم أرباح الاتحاد العقارية في 9 أشهر



أعلنت الاتحاد العقارية ش.م.ع «الشركة» (المدرجة في سوق دبي المالي)، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، مواصلة مسار النمو القوي الذي سجلته خلال النصف الأول من العام، وتعزيز مركزها المالي والتشغيلي.

وبلغت الإيرادات 809.5 ملايين درهم، محققة نمواً بنسبة 58 %، بدعم من تحسن الأداء التشغيلي، وزيادة مساهمة الشركات التابعة، واستمرار تنفيذ الأعمال ضمن محفظة أنشطة الشركة. وبلغ صافي الربح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 نحو 28 مليون درهم، مقارنة بـ 139.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، والتي تضمنت مكسباً استثنائياً بقيمة 152 مليون درهم ناتج عن بيع قطعة أرض.

وارتفع إجمالي الربح إلى 156.7 مليون درهم، بزيادة نسبتها 61 % مقارنة بـ 97.5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025. ويعكس هذا التحسن تركيز الشركة على رفع الكفاءة التشغيلية، والإدارة المنضبطة للتكاليف، وتعزيز أداء أنشطتها الأساسية.

وقال الشيخ ناصر بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «يعكس أداء الشركة المالي في الربع الثالث قوة التوجه الاستراتيجي لشركة الاتحاد العقارية، والتزامنا الراسخ بتحقيق نمو مستدام، وترسيخ أعلى معايير حوكمة الشركات، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل. ونواصل التركيز على تعزيز الأسس المالية للشركة، وتوسيع محفظة مشاريعنا التطويرية بوتيرة متسارعة، والاستفادة من الفرص التي تدعم طموحاتنا للنمو على المدى الطويل. وتشكل هذه الأولويات ركائز أساسية لبناء أعمال أكثر مرونة وقدرة على النمو، وتعزيز دور الاتحاد العقارية في تشكيل ملامح المشهد العقاري المتطور في دبي، مع مواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».

وقال الدكتور علي راشد سلطان الكيتوب، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة الانتقالية المكلف بإدارة شركة الاتحاد العقارية: «يعكس الأداء القوي والمتواصل لشركة الاتحاد العقارية فاعلية توجهنا الاستراتيجي والتزامنا بتحقيق نمو منضبط، وتعزيز التميز التشغيلي، وخلق قيمة مستدامة. ونواصل التركيز على تحسين أداء الأصول، ورفع الكفاءة التشغيلية في شركاتنا التابعة، وتسريع تنفيذ المشاريع التطويرية، بما يعزز الأسس المالية والتشغيلية للشركة. وبفضل ما تتمتع به من منصة تشغيلية راسخة ومحفظة متنامية من المشاريع قيد التطوير، تمضي الاتحاد العقارية بخطى ثابتة نحو تحويل أولوياتها الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، وتعزيز متانة مركزها المالي على المدى الطويل، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».

ويأتي أداء الربع الثالث استكمالاً للزخم الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من عام 2026، حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 68 % على أساس سنوي لتصل إلى 529.3 مليون درهم، فيما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 41 % إلى 107.0 ملايين درهم. ويعكس هذا الأداء المتواصل التقدم الذي تحرزه الشركة في تعزيز منصتها التشغيلية وتحويل نمو الإيرادات إلى ربحية مستدامة.

وإلى جانب أدائها المالي، تواصل «الاتحاد العقارية» تنفيذ استراتيجية تطويرية تهدف إلى تعزيز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات وضبط التكاليف ودعم النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.

وتملك الشركة حالياً محفظة من المشاريع قيد التطوير تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات درهم، مع توقع تحقيق هذه المشاريع نحو 3.87 مليارات درهم من الإيرادات المستقبلية بحلول عام 2028. وتوفر هذه المحفظة قاعدة للنمو على مدى السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تدعم قدرة الشركة على توليد الإيرادات مستقبلاً، إلى جانب تمكينها من اغتنام الفرص المتاحة في سوق دبي العقاري سريع التطور.

وتضم محفظة الشركة التطويرية مشروع «تكايا» متعدد الاستخدامات، بقيمة تقارب ملياري درهم، ومشروع «مرداد» بقيمة ملياري درهم، إلى جانب محفظتها المتنوعة من الأصول والأنشطة التشغيلية. وتشكل هذه المشاريع جزءاً من استراتيجية «الاتحاد العقارية» الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال التطوير العقاري، وتنويع مصادر الإيرادات المستقبلية، وزيادة القيمة طويلة الأمد للمساهمين.