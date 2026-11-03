«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية لمدة 5 سنوات لتوريد 1.6 مليون طن غاز طبيعي مسال



أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة «توتال إنرجيز» لمدة 5 سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. وتستند الاتفاقية إلى الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين «أدنوك للغاز» و«توتال إنرجيز»، كما تؤكد الثقة المستمرة في موثوقية إمداداتها وسجلها الحافل بالالتزام بعمليات التسليم.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «يشهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال نمواً متواصلاً، وتمتلك «أدنوك للغاز» قدرات كبيرة ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من هذا النمو. وتؤكد هذه الاتفاقية قوة أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتنافسية عروضنا في مجال الإمداد، وقدرتنا على إبرام شراكات طويلة الأمد تدعم النمو وتعزز المرونة التشغيلية وتحقق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة».

وتأتي الاتفاقية في وقت تواصل فيه «أدنوك» تطوير منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال التي أطلقتها أخيراً، والتي تجمع بين أنشطة تسويق الغاز الطبيعي المسال لدى كل من «أدنوك للغاز» و«XRG» وقدرات «أدنوك التجارية» في مجال التداول ضمن منصة تجارية متكاملة تمثل المرحلة التالية لـ «أدنوك للغاز» ضمن مسيرة تطورها وترسخ مكانتها مورداً عالمياً للغاز الطبيعي المسال، حيث تتيح لها الوصول إلى محفظة أوسع وأكثر تنوعاً من الغاز الطبيعي المسال، وتمكنها من تقديم حلول توريد أكثر مرونة وتركيزاً على تلبية احتياجات العملاء.

وتستهدف المنصة تسويق وتداول 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تكون من أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.

وقال ستيفان ميشيل، رئيس قطاع الغاز والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية في «توتال إنرجيز»: «يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع شركة «أدنوك للغاز» تقدماً مهماً في شراكتنا الممتدة لسنوات طويلة، ويؤكد التزامنا بتعزيز تعاوننا على المدى الطويل. وبفضل الموقع الاستراتيجي المثالي لشركة «أدنوك للغاز» بين أوروبا وآسيا، ستسهم هذه الإمدادات الجديدة في ترسيخ مكانة «توتال إنرجيز» كأحد أبرز موردي محافظ الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم».

وتُعد «توتال إنرجيز» مساهماً رئيساً وشريكاً استراتيجياً في «أدنوك للغاز»، وتدعم هذه الاتفاقية طموحات الشركة لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، في وقت تواصل فيه توسيع أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ومع الزيادة الكبيرة المتوقعة في سعتها الإنتاجية للغاز الطبيعي عقب بدء تشغيل مشروع «الرويس للغاز الطبيعي المسال»، تمتلك «أدنوك للغاز» قدرات كبيرة ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي المسال وترسيخ مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً لهذا المورد الحيوي.