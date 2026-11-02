ذياب بن محمد بن زايد يزور «أديبك 2026» ويطّلع على أحدث ابتكارات قطاع الطاقة

أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، الذي تستضيفه مجموعة أدنوك ويواصل فعالياته حتى 5 نوفمبر في مركز أدنيك أبوظبي.

وتفقّد سموه المعرض الذي يضم أجنحة مخصصة لجهات مشاركة من أكثر من 30 بلداً، واطّلع على أحدث الابتكارات التي تسهم في تعزيز مرونة منظومة الطاقة العالمية، مشيداً سموه بدور الحدث في توحيد جهود قيادات قطاع الطاقة العالمي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان دور الحدث في تسريع إنفاذ المشاريع والحلول التي تسهم في توسيع إمدادات الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي محلياً وعالمياً.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من المسؤولين.