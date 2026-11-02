«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية

أعلنت فلاي دبي استئناف رحلاتها الى مدينة سكوبيه، لتعيد بذلك ربط دبي بعاصمة مقدونيا الشمالية.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات إلى سكوبيه بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 01 أبريل 2027، لتوفر للمسافرين خدمات متميزة، سواء في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية.

ويعكس استئناف العمليات إلى سكوبيه التزام فلاي دبي بالعمل في الأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشر من دبي، كما تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران، وهي توفر لمدينة سكوبيه خطاً مباشراً مع دبي، تتيح للمسافرين من دبي ودولة الإمارات فرصة الوصول إلى واحدة من أكثر وجهات منطقة البلقان حيوية.

خلق فرص جديدة

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يعد الربط الجوي ركيزة أساسية لنجاح دبي كمركز عالمي للطيران، فمن خلال ربط الأسواق التي تتوفر فيها خيارات محدودة للسفر المباشر إلى دبي، تسهم فلاي دبي في خلق فرص جديدة للسياحة والتجارة والتبادل الثقافي، مع ربط المزيد من المسافرين بشبكتنا العالمية الأوسع. وعلى مدار السنوات الماضية، نجحنا في ربط العديد من المدن التي كانت تفتقر سابقاً إلى رحلات مباشرة مع دبي وبقية أنحاء العالم. وتأتي عودة الرحلات إلى سكوبيه لتؤكد استمرار هذا الالتزام».

خيارات مرنة

من جهته، قال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «تظل أوروبا جزءاً مهماً من استراتيجية شبكتنا، حيث يمنح استئناف الرحلات إلى سكوبيه مسافرينا خيارات مرنة، مع محطة توقف واحدة للمسافرين بغرض السياحة والأعمال، وكذلك لأبناء الجالية المقدونية المقيمين في أستراليا وآسيا، ويمكن للمسافرين أيضاً الاستمتاع بتجربة سفر متميزة على متن طائراتنا، سواء كانوا يسافرون على درجة الأعمال أو الدرجة السياحية. سنبدأ علمياتنا بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، ونحن على ثقة بأن الطلب سينمو مع استفادة المسافرين من عروض التوقف الجذابة في دبي، أثناء متابعة رحلاتهم إلى وجهات أخرى عبر دبي».

في إطار اتفاقية الشراكة بالرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، سيستمتع المسافرون إلى سكوبيه بإمكانية الوصول بسهولة، عبر محطة توقف واحدة في المبنى رقم 3، إلى مئات الوجهات ضمن شبكة الوجهات المشتركة للناقلتين عبر دبي، مع الاستفادة من مزايا الحجز الموحد، وشحن الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية.

وسيتمكن المسافرون القادمون من سكوبيه من متابعة رحلاتهم عبر طيران الإمارات إلى وجهات في أستراليا، ومراكز حيوية في آسيا مثل شنغهاي وسنغافورة، بالإضافة إلى وجهات شهيرة ضمن شبكة فلاي دبي، مثل بانكوك وكولومبو وزنجبار.

ويعد استئناف الرحلات إلى سكوبيه أحدث إضافة لشبكة فلاي دبي الدولية المتنامية، بعد إطلاق رحلاتها مؤخراً إلى كل من بانكوك في تايلاند، وبنغازي في ليبيا، وبوكارا في نيبال، ليصل بذلك إجمالي عدد وجهات فلاي دبي إلى أكثر من 120 وجهة في 57 دولة.

تُعد مقدونيا الشمالية، إحدى الوجهات السياحية غير المكتشفة في منطقة البلقان، بوابة إلى أوروبا. فمن المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة ببحيرة أوهريد وجبال شار، إلى ثقافة المقاهي النابضة بالحياة في سكوبيه، والتراث العريق الذي يجمع بين الحضارات العثمانية والبيزنطية والأوروبية، تقدم البلاد مزيجاً من الجمال الطبيعي والثقافة والتكلفة المناسبة للمسافرين الباحثين عن تجارب جديدة، بعيداً عن العواصم الأوروبية التقليدية.

ويمكن للزوار استكشاف البازار القديم بأجوائه التاريخية، وعبور الجسر الحجري الشهير، وصولاً إلى ساحة مقدونيا، فضلاً عن زيارة مجموعة من المعالم الثقافية، بما في ذلك قلعة كالي والنصب التذكاري لمنزل الأم تيريزا.

تجربة المسافرين

يمكن للمسافرين بين دبي وسكوبيه الاستمتاع بتجربة سفر مريحة، على متن أسطول فلاي دبي الحديث، الذي يضم 99 طائرة من طراز بوينغ 737، حيث يمكن لمسافري درجة الأعمال الاسترخاء في مقاعد واسعة قابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة، والاستمتاع بقوائم طعام مستوحاة من مطابخ عالمية، إلى جانب خيارات متنوعة من وسائل الترفيه على متن الطائرة. أما مسافرو الدرجة السياحية، فيمكنهم الاستمتاع بمقاعد مريحة، وخيارات متنوعة من الوجبات المجانية، ووسائل الترفيه طوال فترة الرحلة.

تعمل فلاي دبي حالياً على تزويد أسطول فلاي دبي بخدمة الإنترنت من ستارلينك، ما يوفر للمسافرين خدمات الإنترنت عالية السرعة ومجانية.

تفاصيل الرحلات

سيتم تشغيل الرحلات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار سكوبيه الدولي، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، أيام الاثنين والخميس والسبت.