«الطيران المدني» تعتمد «سيركو» لتدريب كوادر خدمات إنقاذ المطارات

اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني سيركو كأول مزود تدريب وفق الإطار التنظيمي الوطني الجديد لاعتماد مزودي خدمات التدريب للمطارات، في إنجاز مهم يعكس جهود الهيئة المستمرة لتعزيز سلامة الطيران، وتطوير منظومة الرقابة التنظيمية، ورفع كفاءة وجاهزية الكوادر العاملة في خدمات الإنقاذ والإطفاء في مطارات الدولة.

ويضع الإطار التنظيمي الجديد منهجية متكاملة قائمة على الكفاءة لتدريب وتقييم كوادر خدمات الإنقاذ والإطفاء في المطارات، بما يسهم في توحيد معايير التدريب وضمان ارتباط الكفاءات المهنية بالمسؤوليات التشغيلية ومتطلبات السلامة في بيئة المطارات.

وبموجب هذا الاعتماد، أصبحت سيركو مخولة بتقديم برامج التدريب واختبارات الكفاءة للعاملين في خدمات الإنقاذ والإطفاء في المطارات على المستويات التشغيلية والإشرافية والإدارية، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني. ويأتي هذا الاعتماد امتداداً لخبرات سيركو الواسعة في قطاع الطيران وخدمات الطوارئ، بما في ذلك تقديم خدمات الإنقاذ والإطفاء المتخصصة، وبرامج التدريب والدعم التشغيلي على مستوى المنطقة.

استدامة الكفاءات الوطنية

وأوضح المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة، أن اعتماد أول مزود تدريب ضمن الإطار التنظيمي الجديد يشكل محطة مهمة في تعزيز كفاءة وجاهزية كوادر خدمات الإنقاذ والإطفاء في مطارات الدولة، من خلال منظومة تدريب وتأهيل تستند إلى متطلبات تنظيمية واضحة ومعايير مهنية وتشغيلية متقدمة، ويعزز هذا الإطار التكامل بين الرقابة التنظيمية والتدريب التخصصي والجاهزية التشغيلية، بما يسهم في ترسيخ أعلى مستويات السلامة وكفاءة الاستجابة، ويضمن استدامة الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة تطور قطاع الطيران ومتطلباته المستقبلية.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية والتدريبية الداعمة لمنظومة سلامة الطيران، وتعزيز جاهزية وكفاءة الكوادر المتخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. كما يشكل خطوة ضمن مسار متكامل لتطوير القدرات الوطنية، بما يواكب النمو المتسارع لقطاع الطيران في دولة الإمارات ويدعم استدامة مستويات عالية من السلامة والكفاءة التشغيلية.

محطة مهمة

من جانبها، قالت هناء أبوخرمة، المدير العام لشركة سيركو في الشرق الأوسط: «يمثل هذا الاعتماد محطة مهمة لشركة سيركو، ويعكس الدور الريادي المستمر للهيئة العامة للطيران المدني في تعزيز سلامة الطيران والارتقاء بالمعايير المعتمدة في دولة الإمارات. ونفخر بكوننا أول مزود تدريب يحصل على الاعتماد وفق هذا الإطار التنظيمي الجديد، وبإسهامنا بخبرات سيركو الواسعة في مجال تدريب كوادر الإنقاذ والإطفاء لدعم تطبيقه».

وأضافت: «تؤدي فرق الإنقاذ والإطفاء المؤهلة تأهيلاً عالياً دوراً محورياً في الحفاظ على سلامة المطارات والمسافرين والمجتمعات. ونتطلع إلى مواصلة العمل الوثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركائنا لتطوير هذه القدرات الحيوية، ودعم مسيرة التقدم والتطور المستمر لقطاع الطيران في دولة الإمارات».