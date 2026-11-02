«حرة الحمرية» تستعرض مقوماتها لاستقطاب استثمارات الطاقة في «أديبك 2026»

تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة ونحو 1800 متحدث، في واحدة من أبرز المنصات العالمية لاستعراض مستقبل قطاع الطاقة وفرص الاستثمار فيه.

وتستهدف المشاركة تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية والصناعية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والتعريف بالبيئة المتكاملة التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات، بما يشمل البنية التحتية المتطورة والمرافق الصناعية والخدمات اللوجستية التي تدعم نمو المشروعات وتسهّل وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتستعرض الهيئة، عبر جناحها في المعرض، المزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين، في ظل احتضان المنطقة الحرة 2217 شركة تعمل في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات الصناعية المرتبطة بها. وتعكس هذه القاعدة الصناعية حجم الأنشطة المتخصصة التي تستقطبها المنطقة، وتعزز مكانتها ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات على مستوى الدولة، بما يهيئ المجال لاستقطاب استثمارات نوعية وتوسيع الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما تبرز الهيئة الإمكانات التشغيلية واللوجستية للمنطقة الحرة، ولا سيما منظومة تخزين المنتجات النفطية التي تضم 112 شركة، وترتبط مباشرة بميناء الحمرية، بما يدعم انسيابية عمليات الشحن والتصدير، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد وقدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية بمرونة أكبر.

وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن «أديبك 2026» يشكل منصة عالمية مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الجديدة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تستهدف إبراز المكانة الاقتصادية والاستثمارية لإمارة الشارقة، والمقومات التي عززت جاذبيتها للاستثمارات العالمية، في ظل الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته بتطوير البنية التحتية وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأضاف أن المنطقة الحرة بالحمرية تمثل أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الصناعية والاستثمارية في الشارقة، إذ تضم أكثر من 6500 مستثمر من 163 دولة، وتجمع بين الأراضي الصناعية والبنية التحتية المتطورة والخدمات الداعمة للأعمال.

وأوضح أن المنطقة المخصصة للصناعات البتروكيماوية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة واتصالها المباشر بميناء الحمرية، توفر للشركات العاملة في قطاعات الطاقة منظومة متكاملة لعمليات التخزين والمناولة والشحن. ويصل عمق الميناء إلى 14 متراً، ما يدعم حركة الاستيراد والتصدير ويعزز كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية.

وتعد المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضي صناعية وتجارية ومرافق حديثة تدعم خطط المستثمرين للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما أنشطة الاستيراد وإعادة التصدير. كما توفر حزمة من المزايا تشمل نافذة موحدة للخدمات والإجراءات، وحرية تحويل رأس المال والأرباح، والملكية الكاملة للأعمال، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.