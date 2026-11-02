«الإمارات دبي الوطني» يطوّر برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق المرحلة التالية من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية» لتصبح «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية لتبني الذكاء الاصطناعي» «NDTI AI». ويجري تطويرها حالياً لتصبح برنامجاً لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، يركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والمملوكة لمواطنين إماراتيين على تبني حلول عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج ملموسة في أعمالها. وسيحظى هذا البرنامج أيضاً بدعم عدد من المؤسسات الرائدة في القطاع، بما في ذلك مركز إنوفيشن هب في مركز دبي المالي العالمي، وشركة «فيزا»، وشركة «أمازون ويب سيرفيسز».

ويمثل البرنامج تحولاً من حاضنة أعمال تركز على الشركات الناشئة إلى تقديم دعم عملي ومباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد بالفعل من عملاء بنك الإمارات دبي الوطني. وسيحدد البرنامج من خلال العمل الوثيق مع كل شركة حالات الاستخدام ذات القيمة العالية، بما يسهم في الانتقال بالمشاريع من مرحلة الأفكار، والتجريب، وصولاً إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.

ومن المتوقع أن تضم كل مجموعة يتم التركيز عليها ما يقرب من أربع إلى خمس شركات صغيرة ومتوسطة مملوكة لإماراتيين، يتم اختيارها من قاعدة عملاء بنك الإمارات دبي الوطني من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبمرور الوقت، من المتوقع أن ينفذ البرنامج دفعتين سنوياً، مع إعطاء الأولوية لتعزيز المشاركة وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وسيعتمد البرنامج نهجاً قائماً على الاستكشاف، حيث يتم تصميم حالات الاستخدام بما يتناسب مع احتياجات كل شركة مشاركة، بدلاً من الاعتماد على مجموعة ثابتة ومحددة مسبقاً من الحلول. وتشمل مجالات الاستخدام المحتملة كلاً من خدمة العملاء، والمبيعات والتسويق، وأتمتة سير العمل والوثائق، والإدارة المالية، والامتثال، والتنبؤ.

وسيتولى بنك الإمارات دبي الوطني إدارة عمليات البرنامج واختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما سيدعم مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي تصميم البرنامج، وتسهيل الوصول إلى المنظومة، وتوفير الفرص لعرض النتائج. كما سيحظى البرنامج بدعم من شركتي «أمازون ويب سيرفيسز» و«فيزا».

وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يبدأ تبني الذكاء الاصطناعي بتحديد حالات الاستخدام المناسبة والحصول على الخبرات والدعم اللازمين لوضعها موضع التطبيق العملي. ومن خلال الجمع بين شركاء المنظومة الرائدين، سيساعد برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية لتبني الذكاء الاصطناعي» (NDTI AI) أصحاب الأعمال على تقييم الفرص، واختبار الحلول المناسبة، وتحويل الأفكار المجدية القابلة للتطبيق إلى واقع ملموس. ويمكن لهذا النهج العملي أن يسهم في تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها، فضلاً عن دعم تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ونمو الاقتصاد المحلي ليصبح أكثر ابتكاراً وتنوعاً. ويستند البرنامج إلى مكانتنا إحدى المؤسسات المالية الأكثر تقدماً في المنطقة من حيث نضج الذكاء الاصطناعي، حيث احتلت المرتبة الأولى في مؤشر «إيفيدنت للذكاء الاصطناعي» للبنوك في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وقال ماريو مكاري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يعمل الذكاء الاصطناعي بالفعل على إعادة تشكيل سبل إدارة الشركات لأعمالها، وتقديم الخدمات لعملائها، وتوفير فرص جديدة للنمو. وستتمكن «فيزا» من خلال هذا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ومركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، من توظيف خبراتها في مجال المدفوعات، وقدراتها الابتكارية، وفهمها لتغير احتياجات العملاء، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحويل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الواعدة إلى حلول عملية قابلة للتوسع والتطور. فمن خلال الجمع بين نقاط القوة لدى مؤسساتنا، يمكننا مساعدة الشركات على التبني المسؤول لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الابتكار إلى نتائج تجارية ملموسة وذات قيمة».