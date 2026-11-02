«باركليز» يعزز حضوره في دبي بنقل قياداته إلى الإمارة

أعلن بنك «باركليز» عن انتقال نيكيتا توركين من لندن إلى دبي، لتولي مهام موسعة ضمن عمليات البنك في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيعمل تحت إشراف خالد الدباغ، الرئيس التنفيذي المشارك للبنك في منطقة الشرق الأوسط ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيركز نيكيتا في منصبه الجديد على تنمية فرص الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية الاستراتيجية في مختلف أنحاء المنطقة، مستفيداً من خبرته الواسعة في أسواق رأس المال للأسهم، لدعم العملاء من خلال مجموعة متكاملة من الحلول المرتبطة بالأسهم. وسيعمل عن كثب مع فرق «باركليز» العالمية لاستقطاب فرص الأعمال، وتعزيز تواصل البنك مع عملائه، وتطوير خدماته في المنطقة.

وسيضطلع بدور محوري في مواصلة تطوير أعمال «باركليز» في مجال أسواق رأس المال للأسهم على المستوى المحلي، من خلال المساهمة في استقطاب وتنفيذ الصفقات المهمة، وإثراء الحوار مع العملاء حول هيكل رأس المال والخيارات الاستراتيجية وخطط التمويل طويلة الأجل. كما سيدعم إدارة العلاقات مع مجموعة من العملاء الرئيسيين، ومنهم عدد من صناديق الثروة السيادية، نظراً لدورها المحوري في حركة رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي. وسيتولى أيضاً مسؤولية تغطية قطاعات محددة، أبرزها القطاع العقاري، بصفته أحد كبار أعضاء فريق تغطية العملاء المحلي.

يمتلك نيكيتا خبرة تزيد على 18 عاماً في قطاع الخدمات المالية وأسواق رأس المال للأسهم. وقد انضم إلى «باركليز» في عام 2014 قادماً من «رينيسانس كابيتال»، حيث تركّز عمله على أسواق رأس المال للأسهم في الأسواق الناشئة، بعد أن عمل سابقاً لدى «برايس ووترهاوس كوبرز».

ومع تسارع وتيرة تكوين رؤوس الأموال واستمرار تطور الأسواق في المنطقة، يعزز وجود قيادة مصرفية رفيعة المستوى ومتخصصة في استقطاب الأعمال وتقديم المشورة الاستراتيجية في المنطقة قدرة «باركليز» على تقديم حلول متكاملة، وتعميق علاقاته مع العملاء، والاستفادة من فرص النمو في مختلف القطاعات ومع شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء.

ويعكس هذا التعيين الأهمية الاستراتيجية المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط ضمن شبكة أعمال «باركليز» العالمية، والتزام البنك بتوطيد أواصر التعاون مع عملائه ومواصلة توسيع نطاق قدراته وخدماته في المنطقة.