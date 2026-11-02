«إكسبرتيز» توسع عملياتها في الإمارات بدعم التأهيل المسبق من «أدنوك»

محمد آصف: نستهدف تشغيل 500 معدة وتوظيف 700 شخص بحلول 2027



تعتزم مجموعة «إكسبرتيز» (Expertise Group) تعزيز حضورها في دولة الإمارات عبر توسيع عملياتها في قطاع الخدمات الصناعية والنفط والغاز، مستهدفة تشغيل أسطول يضم 500 وحدة من المعدات بحلول عام 2027، ورفع عدد العاملين لديها في الدولة إلى 700 موظف، في خطوة تعكس توجه المجموعة إلى بناء قاعدة تشغيلية متكاملة تواكب النمو الصناعي وتوسع مشاريع الطاقة في الإمارات.

وقال محمد آصف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «إكسبرتيز»، إن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية ذات فرص واعدة في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن إنتاج الدولة النفطي، الذي يبلغ نحو 4 ملايين برميل يومياً، يعزز أهمية وجود مزودي الخدمات المتخصصين لدعم عمليات القطاع، لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وأضاف آصف أن المجموعة درست السوق الإماراتية بعناية على مدى سنوات قبل اتخاذ قرار التوسع، وبدأت بالفعل توفير المعدات والصمامات والخدمات المرتبطة بالمعدات الدوارة للعملاء في الدولة، كما حصلت على التأهيل المسبق من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بما يمهد لتوسيع نطاق أعمالها والتعاون مع الجهات العاملة في القطاع.

وأكد أن استراتيجية المجموعة لا تستهدف مجرد تأسيس حضور تجاري في الإمارات، بل بناء عمليات فعلية ومستدامة، من خلال الاستثمار في المعدات والبنية التشغيلية والكوادر البشرية، وتطوير قدراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق.

قاعدة تشغيلية واستثمارات جديدة

وأوضح آصف أن المجموعة خصصت بالفعل ساحة عمل لعملياتها في الدولة، كما تعمل على تجهيز منشأة أكبر من المتوقع تسليمها خلال نحو عام، لتكون مركزاً رئيساً لأسطول المعدات والأقسام الجديدة التي تعتزم المجموعة إضافتها خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن الوصول إلى تشغيل 500 وحدة من المعدات بحلول 2027، بالتوازي مع توظيف 700 شخص، يمثلان مستهدفين رئيسين في خطة التوسع، ويعكسان التزام المجموعة بتحويل استثماراتها في الإمارات إلى نشاط تشغيلي يوفر خدمات مباشرة للقطاع الصناعي ويدعم نمو قاعدة الموردين والخدمات المتخصصة.

وتستهدف المجموعة من خلال هذه الخطوات تعزيز قدراتها في تقديم المعدات والخدمات الفنية المرتبطة بعمليات النفط والغاز، مع توسيع نطاق التعاون مع الشركات العاملة في القطاع، والاستفادة من الفرص التي تتيحها خطط تطوير البنية التحتية الصناعية والطاقة في الدولة.

خبرة صناعية وانتشار إقليمي

وتأسست مجموعة «إكسبرتيز» على يد محمد آصف، الذي انتقل إلى المملكة العربية السعودية في منتصف العشرينيات من عمره، بعد حصوله على شهادة في علوم الحاسب الآلي من معهد «نيتي» في الهند. ومنذ انطلاقها، تطورت المجموعة إلى واحدة من الشركات العاملة في تقديم الخدمات الصناعية، مع عمليات تمتد عبر السعودية والهند وغرب آسيا.

وتضم المجموعة أكثر من 17 ألف موظف، وتعمل في قطاعات متعددة تشمل النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة والأسمدة والمغذيات الزراعية والأسمنت ومعالجة المياه والصلب والإنشاءات والصناعات التحويلية.

ويستند توسع المجموعة إلى خبرة تتجاوز عقدين في القطاع الصناعي، وإلى توجه يستهدف تنمية أعمالها في الأسواق الإقليمية، بالتوازي مع التزاماتها في مجال التوظيف والتأهيل. وكان آصف قد أعلن عن هدف المجموعة توفير 50 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، في إطار رؤيتها لربط النمو التجاري بتوسيع فرص العمل وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

كما أبرمت المجموعة، تحت قيادته، شراكة مع بنك الطعام السعودي «إطعام» لدعم توفير الإمدادات الغذائية للمحتاجين، وتعاونت مع معاهد تدريبية لتأهيل الكفاءات السعودية وتوظيفها، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتوسيع فرص المشاركة في سوق العمل.