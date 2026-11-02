«إتش أند إتش» تضع حجر الأساس لمشروع «إيدن هاوس - دبي هيلز»

أعلنت «إتش أند إتش للتطوير» عن وضع حجر الأساس لمشروع «إيدن هاوس - دبي هيلز»، مع انطلاق الأعمال الإنشائية في مجتمع سكني يضم 32 فيلا، يقع المشروع بالقرب من «دبي هيلز إستيت».

ومع بدء شركة دتكو للإنشاءات أعمالها في الموقع، ينتقل المشروع من مرحلة الرؤية والتخطيط إلى التنفيذ.

يقع المشروع في منطقة «دبي هيلز»، ويضم 32 فيلا تتألف كل منها من خمس أو ست غرف نوم. وتبلغ المساحة الطابقية الإجمالية للفلل 19443.87 متراً مربعاً (209291.87 قدماً مربعة). وتتولى شركة هوبكنز أركيتكتس أعمال التصميم المعماري للمشروع.

وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش أند إتش للتطوير»: «يمثل وضع حجر الأساس لمشروع إيدن هاوس دبي هيلز محطة مهمة في مسيرة المشروع مع انتقاله إلى مرحلة الإنشاء. وقد تمثلت رؤيتنا في إنشاء مجتمع سكني متميز بطابعه الخاص يجمع بين التصميم المدروس والحدائق المنسّقة بعناية والمساحات المشتركة، بما يلبي متطلبات الحياة اليومية ويعزز الروابط بين السكان، كما يعكس هذا المشروع التطور المستمر لمحفظة مشاريع إيدن هاوس، استناداً إلى التزامنا بالجودة واتباع نهج أكثر عناية واهتماماً بالاحتياجات الفردية للسكان».

من جانبه، قال بول ويلان، الرئيس التنفيذي لشركة دتكو للإنشاءات: «يمثل مشروع إيدن هاوس - دبي هيلز إضافة مميزة إلى مشاريع دتكو للإنشاءات، ويسعدنا أن نكون جزءاً منه. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا في المشروع، كما نسعى إلى توظيف خبرة دتكو وسجلها الحافل بتنفيذ المشاريع والتزامها بالجودة، للإسهام في إنجاز هذا المشروع الاستثنائي».