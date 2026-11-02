الإمارات رابع أرخص سوق عالمياً لشراء «آيفون ديو»

أظهرت مقارنة لأسعار هاتف «آيفون ديو» حول العالم تفاوتاً ملحوظاً بين الأسواق، حيث جاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً بسعر 2314 دولاراً (8499 درهماً)، فيما حلت الولايات المتحدة كأقل الدول سعراً عند 1999 دولاراً، وذلك وفقاً لبيانات موقع «Open The Rank».



