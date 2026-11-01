5.28 مليارات درهم مبيعات الشقق الجاهزة في دبي خلال أكتوبر بنمو 25.7 %

سجلت مبيعات الشقق السكنية الجاهزة في دبي خلال أكتوبر الماضي أعلى قيمة شهرية لها منذ فبراير 2026، لتصل إلى نحو 5.28 مليارات درهم عبر 2988 صفقة بيع، بنمو 25.7 % في القيمة و22.6 % في عدد الصفقات مقارنة بسبتمبر، بحسب تحليل أجرته منصة «المصدر العقاري» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وكانت مبيعات الشقق الجاهزة قد بلغت في سبتمبر نحو 4.2 مليارات درهم من خلال 2437 صفقة، ما يعكس تحسناً في نشاط السوق خلال أكتوبر، سواء من حيث قيمة التعاملات أو عدد الوحدات المبيعة.

وأظهر التحليل أن أكتوبر سجل أيضاً أعلى عدد شهري لصفقات بيع الشقق الجاهزة منذ فبراير، وجاء في المرتبة الثالثة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام من حيث قيمة المبيعات وعدد الصفقات. وتصدر فبراير قائمة الأشهر بقيمة مبيعات بلغت 6.85 مليارات درهم عبر 3844 صفقة، تلاه يناير بنحو 5.96 مليارات درهم من خلال 3527 صفقة.

وبلغ إجمالي مبيعات الشقق الجاهزة في دبي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر نحو 46 مليار درهم، موزعة على 26985 صفقة، وفق البيانات الواردة في التحليل.

واستحوذت الشقق الجاهزة على 36.9 % من إجمالي قيمة مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال أكتوبر، التي تشمل الوحدات الجاهزة وتلك المباعة على الخريطة، كما مثلت 34.3 % من إجمالي عدد الصفقات في هذه الفئة.

المناطق الأكثر نشاطاً

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت قرية جميرا الدائرية المناطق من حيث عدد صفقات بيع الشقق الجاهزة خلال أكتوبر، مسجلة 384 صفقة بقيمة 364.8 مليون درهم. وجاءت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثانية بـ237 صفقة بلغت قيمتها 448.6 مليون درهم، تلتها ليوان بـ187 صفقة بقيمة 192 مليون درهم.

وحلت المدينة العالمية – المرحلة الأولى رابعةً بـ129 صفقة بلغت قيمتها 58.2 مليون درهم، فيما جاءت دبي مارينا في المرتبة الخامسة بـ123 صفقة بقيمة 338.6 مليون درهم.

وتكشف الأرقام عن اختلاف بين المناطق الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات وتلك الأعلى من حيث قيمة المبيعات؛ إذ سجلت الخليج التجاري ودبي مارينا قيم تعاملات مرتفعة مقارنة بعدد الصفقات، في حين تصدرت قرية جميرا الدائرية القائمة من حيث حجم التداولات.

الصفقات الفاخرة

وفي الشريحة السعرية التي تبلغ 10 ملايين درهم فأكثر، سجلت مبيعات الشقق الجاهزة في دبي خلال أكتوبر 44 صفقة بقيمة إجمالية قاربت 700 مليون درهم.

واستحوذت نخلة جميرا على النصيب الأكبر من هذه الفئة، بواقع 18 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 343.9 مليون درهم، كما سجلت أغلى صفقتين خلال الشهر بقيمتي 55 مليون درهم و53.7 مليون درهم.

وأوضحت منصة «المصدر العقاري» أنها استبعدت من التحليل صفقة بيع شقة في دبي مارينا، بسبب ملاحظات تتعلق بقيمتها والبيانات المسجلة، حرصاً على دقة المؤشرات. وتستند الأرقام الواردة إلى نتائج التحليل بعد استبعاد تلك الصفقة.