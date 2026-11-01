القطاع المصرفي الإماراتي يواصل حصد ثمار النمو الاقتصادي

72.4 مليار درهم أرباح 14 بنكاً وطنياً في 9 أشهر بنمو 7.2 %

38.4 مليار درهم أرباح 9 بنوك مدرجة في أبوظبي بنمو 10.3 %

34 مليار درهم أرباح 5 بنوك مدرجة في دبي بزيادة 3.83 %

القروض والسيولة تقودان أرباح البنوك الإماراتية إلى مستويات قياسية



واصل القطاع المصرفي الإماراتي تأكيد مكانته أحد أبرز المستفيدين من قوة الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لـ14 بنكاً وطنياً مدرجاً إلى 72.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 7.2 % على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالنمو المتواصل في القروض والتمويلات، وزيادة حجم الأعمال والمعاملات المصرفية، فضلاً عن المحافظة على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر مسح لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، زادت بنسبة 7.2 % أو ما يعادل 4.85 مليارات درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 67 ملياراً و570 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025.

ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 38.4 مليار درهم بزيادة بمقدار 10.3 %، مقارنة بأرباح بقيمة 34.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 34 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 3.83 %، مقابل 32 ملياراً و770 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 2 % في صافي الأرباح لتصل إلى 19.3 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2026 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

وحقق بنك «أبوظبي الأول» أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحه 16.46 مليار درهم خلال 9 أشهر، بزيادة 3 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 7 % إلى 29.71 مليار درهم، وسجل البنك صافي أرباح بلغ 5.74 مليارات درهم خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 6.5 %، ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية.

وزاد صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بنسبة 27 % إلى 10.3 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل.

ونمت الأرباح الصافية لـ«المشرق» بنسبة 18 % إلى 6.12 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، كذلك سجل صافي الربح قبل الضريبة نمواً بنسبة 18 %، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وسجل «مصرف أبوظبي الإسلامي» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 6 % لتصل إلى 5.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما زادت الإيرادات بنسبة 6 % لتبلغ 9.7 مليارات درهم، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

وتمكن مصرف «دبي الإسلامي» من تحقيق أرباح صافية 5.4 مليارات درهم خلال 9 أشهر، إذ انخفضت الأرباح بنسبة 2 %، بينما ارتفعت الأرباح الصافية لبنك «دبي التجاري» خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 4 % إلى 2.68 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة المالية.

وحقق بنك «رأس الخيمة الوطني» أرباحاً صافية بنحو 2.52 مليار درهم خلال التسعة أشهر، بزيادة 21.3 % مدفوعاً بنمو قوي ومتنوع في الميزانية العمومية واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية.

وارتفع صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 9 % إلى 1.2 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2026، فيما زادت أرباح بنك الفجيرة الوطني إلى مليار درهم بنمو 10.5 % بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.

وسجل بنك الشارقة أرباحاً صافية بقيمة 558 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 28.5 % مقارنة بـ435 مليون درهم بذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.

ونجح بنك أم القيوين الوطني في تحقيق أرباح صافية بقيمة 378 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما زادت أرباح البنك العربي المتحد إلى 333 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 6 %، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر.

وبلغت أرباح مصرف عجمان نحو 326.1 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلة تراجعاً بنسبة 14.2 % مقارنة بـ380 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2025.