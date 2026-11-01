68 ألف مستثمر جديد في سوق دبي خلال 10 أشهر

رسخ سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً 68043 حساباً جديداً أول 10 أشهر من العام الجاري، بفضل استمرار إعلان النتائج القوية للشركات والبنوك عن الربع الثالث من عام 2026، فضلاً عن تنوع الخيارات والأدوات الاستثمارية وما حققه السوق من مكاسب للشركات والأسهم الكبرى، ما انعكس إيجاباً في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 68 ألفاً و43 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية أكتوبر 2026، مقابل 74 ألفاً و686 حساباً بالفترة نفسها من 2025.

ووفق رصد لـ«البيان» توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير و5644 حساباً في فبراير و12837 حساباً في مارس و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو، و6864 حساباً في يونيو، و11366 حساباً في يوليو، و3492 حساباً في أغسطس، و5298 حساباً في سبتمبر، و3637 حساباً في أكتوبر الماضي.

واستحوذت «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة أول 10 أشهر بواقع 21980 حساباً ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 13083 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 8480 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 8403 حسابات، و«المشرق للأوراق المالية» 4859 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 2243 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة حالياً، أكثر من 6.9 ملايين صفقة خلال 10 أشهر على نحو 104.7 مليارات سهم بقيمة 350.6 مليار درهم.