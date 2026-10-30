«جين جلوبال» العالمية تعتزم دخول دبي قريباً

تخطط شركة «جين جلوبال» العالمية للاستثمار متعدد الاستراتيجيات لتأسيس حضور لها في دبي، لتنضم بذلك إلى نخبة من كبرى صناديق التحوط العالمية العاملة في الإمارة مثل «ميلينيوم» و«بوينت 72» و«بالياسني»، وذلك في ظل التدفق المتزايد لصناديق التحوط نحو منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير «فايننشال نيوز لندن».

ويعكس هذا التوسع اتجاهاً إقليمياً أوسع، حيث شهد عدد صناديق التحوط العاملة في الشرق الأوسط ارتفاعاً حاداً مقارنة بنحو 50 صندوقاً في بداية عام 2024، بالتوازي مع خطط مركز دبي المالي العالمي لدعم هذا النمو عبر إطلاق مركز جديد مخصص للصناديق في الربع الأول من عام 2025.

ويمتد هذا الزخم الاستثماري في دولة الإمارات ليشمل مديري أصول عالميين آخرين، حيث أعلن صندوق التحوط «سيتادل»، الذي يدير أصولاً بقيمة 72 مليار دولار، عن خطط لافتتاح مكتب له في دبي خلال شهر ديسمبر، في حين تعتزم شركة «دايمون آسيا» متعددة الاستراتيجيات ومقرها سنغافورة مضاعفة عدد موظفيها في الإمارة.

يأتي هذا النشاط المكثف على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية، إذ أصدرت صناديق التحوط بيانات علنية تؤكد دعمها لدور دولة الإمارات كمركز مالي رائد. وتدرس شركة «ميلينيوم مانجمنت» في سياق منفصل خيار نقل بعض موظفيها المقيمين في دبي والذين لا يرغبون في العودة إليها نحو منطقة «جيرسي» ذات المزايا الضريبية، علماً بأن ارتباط «جين جلوبال» السابق بشركة «ميلينيوم» كان قد أتاح لها الوصول إلى مصادر تمويل ورأس مال أكبر وأكثر استقراراً.