«أدنيك» تستضيف سوق السفر العالمي لندن بمشاركة 46500 متخصص

تستضيف مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، فيما ينعقد «سوق السفر العالمي» لندن، أحد أبرز التجمعات في قطاع السفر عالمياً، في مركز إكسل لندن التابع للمجموعة خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر.

ويستقبل مركز إكسل لندن المتخصصين في قطاعي السفر والسياحة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في «سوق السفر العالمي» لندن، حيث تلتقي الوجهات السياحية وعلامات السفر التجارية وقادة القطاع لإبرام الصفقات ورسم ملامح مستقبله.

يذكر أن نسخة عام 2025 من «سوق السفر العالمي» كانت قد استقطبت ممثلين من 182 دولة، مع ارتفاع أعداد العارضين بنسبة 5% على أساس سنوي، وبلوغ إجمالي الحضور 46,500 مشارك. كما استقبل الحدث 5,500 مشترٍ، وارتفع عدد الاجتماعات التجارية المؤكدة بنسبة 16% ليتجاوز 40,000 اجتماع، ما أسهم في توليد صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 2.2 مليار جنيه إسترليني تُنسب مباشرةً إلى «سوق السفر العالمي» لندن.

وتواصل المجموعة ترسيخ دورها شريكاً موثوقاً للمعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، إلى جانب دعم التنمية طويلة الأمد للقطاعات والوجهات التي تخدمها.