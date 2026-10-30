«إتش آند إتش» تضع حجر أساس «إيدن هاوس دبي هيلز»

أعلنت شركة «إتش آند إتش» للتطوير العقاري ومقرها دبي، والمطورة لعلامة «إيدن هاوس»، عن وضع حجر الأساس لمشروعها الفاخر «إيدن هاوس دبي هيلز»، وهو مجمع سكني حصري يضم 32 فيلا مصممة وفق مفهوم يدمج بين الهندسة المعمارية والمساحات الطبيعية وأسلوب الحياة المستوحى من الضيافة الفاخرة.

وانتقل المشروع رسمياً من مرحلة الرؤية والتخطيط إلى التنفيذ الفعلي مع مباشرة شركة «دتكو للإنشاءات» للأعمال الإنشائية في الموقع، ما يمثل المرحلة التالية نحو إنجاز هذا المجمع السكني المتميز في منطقة «دبي هيلز».

يمتد المشروع ليضم مزيجاً من الفلل الفاخرة المكونة من 5 و6 غرف نوم وسط مساحات خضراء منسقة، بإجمالي مساحة طابقية تبلغ 19,443.87 متراً مربعاً. ويتولى مكتب «هوبكنز أركيتكتس» قيادة التصميم المعماري للمشروع عبر مخطط رئيسي يجمع بين المنازل والمساحات الخضراء الرحبة لخلق بيئة قابلة للمشي تركز على الرفاهية والخصوصية والارتباط بالطبيعة، حيث تتميز كل فيلا بحديقة خاصة ومسبح ومساحات معيشة داخلية وخارجية واسعة، مع واجهات زجاجية كبيرة تعزز الإضاءة الطبيعية والإطلالات، وتفاصيل معمارية من الخرسانة مسبقة الصب ذات الملمس الحجري واللمسات المعدنية، في حين أشرف فريق التصميم الداخلي في «إتش آند إتش» على تنسيق المساحات الداخلية باستخدام الرخام والخشب لإضفاء طابع من الدفء والأناقة الهادئة.

وأكد ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش آند إتش»، أن وضع حجر الأساس لمشروع «إيدن هاوس دبي هيلز» يمثل محطة مفصلية مع انتقاله إلى مرحلة البناء، مشيراً إلى أن الرؤية ارتكزت منذ البداية على ابتكار مجمع سكني بطابع خاص يجمع بين التصميم المدروس والمساحات المشتركة لدعم الحياة اليومية، ما يجسد التطور المستمر لمحفظة «إيدن هاوس» والتزامها بالجودة ونهجها الشخصي في المعيشة السكنية.

من جانبه، أعرب بول ويلان، الرئيس التنفيذي لشركة «دتكو للإنشاءات»، عن اعتزازه بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الاستثنائي والعمل عن كثب مع الشركاء لتوظيف خبرة الشركة الطويلة وقدراتها المثبتة في التسليم وفق أعلى معايير الجودة.