«دار جلوبال» تدرس إطلاق صندوق للفرص العقارية في دبي

تدرس شركة «دار جلوبال كابيتال بارتنرز»، ذراع إدارة الأصول البديلة التابعة لشركة التطوير العقاري المدرجة في بورصة لندن «دار جلوبال»، تأسيس صندوق مخصص للفرص العقارية في دبي كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية الدولية الأوسع التي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتتخذ الشركة من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تعمل بشكل مستقل عن الشركة الأم لتقديم خدمات متخصصة في إدارة الأصول والاستشارات للعملاء المحترفين، بهدف ربط رؤوس الأموال السيادية والمؤسسية وذوي الملاءة المالية الفائقة بفرص استثمارية عقارية مختارة بعناية.

ويركز الصندوق المقترح في دبي، والذي لا يزال قيد الدراسة دون الإعلان بعد عن موعد إطلاقه الرسمي أو حجمه المستهدف، على اقتناص الأصول ذات التقييمات السعرية الجاذبة عند الدخول وإعادة تموضع العقارات القائمة وإدخال تحسينات تشغيلية عليها لتعزيز قيمتها على المدى الطويل، مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر وحماية رأس المال.

وبالتوازي مع هذه الخطط، أعلنت الشركة عن تعيين زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار جلوبال»، رئيساً لمجلس إدارة «دار جلوبال كابيتال بارتنرز» لتعزيز الحوكمة والتنسيق بين أنشطة التطوير العقاري ومنصة إدارة الاستثمارات، حيث أكد الشعار أن الشركة الأم نجحت في بناء منصة دولية تخدم مستثمرين من أكثر من 125 جنسية، وأن الذراع الاستثمارية الجديدة تمثل المرحلة التالية لإتاحة الوصول إلى الفرص العقارية العابرة للحدود.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب توسع كبير شهدته شركة «دار جلوبال»، التي وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريعها التطويرية الدولية إلى 23 مليار دولار أمريكي، تزامناً مع ترقية إدراجها في بورصة لندن إلى فئة الأسهم العادية للشركات التجارية.

وتستند «دار جلوبال كابيتال بارتنرز» في أنشطتها الاستثمارية إلى الخبرة العقارية الراسخة للشركة الأم، التي تطور مشاريع سكنية وفندقية وعقارات فاخرة تحمل علامات تجارية عالمية عبر شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «أستون مارتن» و«لامبورغيني» و«فندي» و«إيلي صعب» و«ماريوت ريزيدنسز».