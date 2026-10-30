«فيفوس» العالمية تفتتح مكتبها في دبي

أعلنت شركة «فيفوس» العالمية المتخصصة في خدمات الشركات عن افتتاح مكتبها الجديد في دبي، في خطوة استراتيجية تؤسس لحضورها في الإمارات وتوسع نطاق عملياتها المتكاملة ليشمل 4 أسواق رئيسية هي سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ والإمارات، إلى جانب تواجد المجموعة في الهند ليصل حضورها إلى 5 دول.

يأتي هذا التوسع للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة بين الشرق والغرب، وما توفره دبي من بيئة ضريبية تنافسية وبنية تنظيمية متطورة تجعلها بوابة رئيسية للشركات الساعية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويقدم المكتب الجديد في دبي حزمة متكاملة من الخدمات التي تواكب دورة حياة الشركات بالكامل، بدءاً من اختيار السلطة القضائية والهيكل المؤسسي المناسب، مروراً بتأسيس الشركات وإصدار التراخيص والخدمات المصرفية والتأشيرات، وصولاً إلى الامتثال التنظيمي والمحاسبة والضرائب والحوكمة المستمرة.

وتستند «فيفوس الإمارات» إلى سجل حافل لشركائها الذين دعموا مجتمعين تأسيس أكثر من 500 شركة في الدولة، مما يوفر خبرة محلية واسعة لرواد الأعمال والمستثمرين والمكاتب العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات متعددة الجنسيات عبر ربط المعرفة التنظيمية الميدانية والعلاقات الراسخة مع الجهات الحكومية بالقدرات الدولية للمجموعة.