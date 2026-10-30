«فلاي دبي» تلغي رحلات إلى وجهات في السعودية حتى 5 نوفمبر

أعلنت «فلاي دبي» إلغاء رحلاتها إلى عدد من الوجهات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الرياض والدمام وأبها، حتى 5 نوفمبر المقبل.

وقال متحدث باسم الناقلة: «نظراً للأوضاع الراهنة، نتوقع حدوث بعض التغييرات في رحلاتنا المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية».

وأضاف المصدر: «نواصل متابعة الوضع عن كثب، وسنوافي عملاءنا بأحدث المستجدات عبر قنواتنا الرسمية بشأن أي تعديلات قد تطرأ على جدول رحلاتنا. ونوصي عملاءنا بالتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان الاطلاع على آخر المستجدات بخصوص الرحلات».