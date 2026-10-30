«كابيلا» تدخل سوق دبي الفندقي في 2030

كشفت مجموعة فنادق «كابيلا» عن خططها لدخول سوق الضيافة الفاخرة في دبي عبر إطلاق فندق «كابيلا دبي» ضمن مشروع «دبي بنينسولا»، والمقرر افتتاحه في عام 2030. ويضم الفندق الجديد 115 غرفة وجناحاً، تتخللها مجموعة من الأجنحة المزودة بمسابح خاصة، ويتصدرها «جناح كابيلا» الفاخر الذي يمتد على مساحة 600 متر مربع والمصمم كملاذ بطابع سكني متميز.

يقع الفندق ضمن مشروع «دبي بنينسولا» الذي تطوره شركة «إتش آند إتش» كوجهة بحرية متكاملة تمتد على مساحة 210 أفدنة على ساحل جميرا، عند التقاء قناة دبي المائية بالخليج العربي. وتجمع هذه الوجهة الفريدة نخبة من علامات الفنادق العالمية الشهيرة مثل «أمان» و«روزوود» إلى جانب مساكن خاصة استثنائية، مدعومة بشاطئ خاص يمتد بطول كيلومتر واحد، وأكثر من مليوني قدم مربع من الحدائق النباتية، فضلاً عن مرسى لليخوت الفاخرة ومرافق للتسوق وتناول الطعام.

وأكد رولاند فاسيل، رئيس مجموعة فنادق «كابيلا»، أن توسع العلامة خارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو الشرق الأوسط وأوروبا يمثل فصلاً جديداً ومهماً للمجموعة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «إتش آند إتش» تشكل الركيزة الأساسية لتقديم تجربة ضيافة مخصصة تربط الضيوف بثقافة دبي وأهلها.

من جانبه، أوضح شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آند إتش»، أن «كابيلا دبي» سيضيف بُعداً مختلفاً لرؤية «دبي بنينسولا» عبر نهجه القائم على التجارب الفردية والخدمة المتكاملة، ما يثري مشهد المنتجعات الفاخرة في المدينة ويمنح الوجهة عمقاً وطابعاً مميزاً.