2.4 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي جروب» خلال 9 أشهر



أعلنت مجموعة «إن إم دي سي جروب»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 21.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 2.4 مليار درهم، وأسهمت العمليات المحلية بنسبة 78% من إجمالي الإيرادات، بينما شكلت الأسواق الدولية نسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وتأكيداً على قدرة المجموعة في مواجهة التحديات التشغيلية وانضباطها في إدارة التكاليف، والحفاظ على هوامش الربحية قوية، سجلت «إن إم دي سي جروب» صافي أرباح بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، كما وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع قيد التنفيذ للمجموعة إلى 54.1 مليار درهم، مدعومةً بترسية عقود ومشاريع جديدة بقيمة 9.7 مليارات درهم خلال فترة الأشهر التسعة، مما يوفر رؤية واضحة ومستدامة للإيرادات لعدة سنوات مقبلة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الأسواق الدولية.

واختتمت «إن إم دي سي جروب» فترة الأشهر التسعة بميزانية عمومية قوية، حيث بلغ الصافي النقدي 3.9 مليارات درهم؛ ليمثل ركيزة مالية متينة للمجموعة ويوفر المرونة اللازمة لتمويل النفقات الرأسمالية، وتوسيع قاعدة أصولها الاستراتيجية، والمضي قدماً في تحقيق طموحاتها للنمو مع خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»، إن أداء «إن إم دي سي جروب» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يجسد الرؤية الاقتصادية الطموحة للقيادة الرشيدة في الإمارات، والتي تواصل تمكين الشركات الوطنية الرائدة لتعزيز حضورها وريادتها على الساحة العالمية، ومن خلال التمسك بأعلى معايير الانضباط المالي والاستفادة من التكامل التشغيلي بين وحدات الأعمال المختلفة، واصلت المجموعة تحويل محفظة مشاريعها الضخمة إلى نمو مستدام في الإيرادات.

وقال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي جروب»، إن نتائج المجموعة لفترة الأشهر التسعة الأولى تعكس الكفاءة التشغيلية والمرونة في مواجهة التحديات التي قامت المجموعة ببنائها وترسيخها على مدار سنوات عديدة، ففي بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً، واصل الفريق تنفيذ وتسليم مشاريع نوعية وصعبة في مختلف الأسواق وبأعلى معايير السلامة، بالتوازي مع تطوير القدرات التي تسهم في خلق القيمة.