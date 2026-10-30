«الاتحادية للضرائب»: نقلة نوعية في خدمة استرداد ضريبة المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة





أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن خدمة «استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة»، شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الماضية بإدخال العديد من التسهيلات التشريعية والإجرائية لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد، مشيرةً إلى أن الخدمة تُعد نموذجاً لعددٍ كبير من الخدمات الضريبية التي شهدت، وتشهد عمليات تطوير وتحديث مستمرة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس المتعاملين التي عُقدت في دبي حول رحلة تطوير خدمة «استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة» وتحوُّل الخدمة إلى نموذج تطبيقي لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وهشام أميري، نائب رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في الهيئة، وشارك فيها العديد من المواطنين المعنيين والمقاولين الاستشاريين، وممثلي جهات التحقق والجهات الحكومية المعنية.

تطوير وتحديث

وقال عبدالعزيز الملا: «تشهد خدمة استرداد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم عمليات تطوير وتحديث مستمرة في إطار الاستراتيجية الشاملة للهيئة الاتحادية للضرائب لترسيخ منظومة الابتكار والتحول الرقمي، لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية، وإعادة التصميم والتحسين المستمر لتجربة المتعامل عبر الخدمات الحكومية، للمُساهمة في الجهود المبذولة لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم». وأضاف: «تم خلال الفترة الماضية إدخال العديد من التسهيلات التشريعية والإجرائية لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد، من بينها على سبيل المثال زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى 12 شهراً بدلاً من 6 شهور، مما منح المواطنين فترة كافية لاستكمال جميع متطلبات الاسترداد، كما شهد العام الحالي توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد الضريبة، ضمن مبادرات «عام الأسرة»، بما يواكب رؤية الحكومة لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفي إطار التحول الرقمي تم إطلاق تطبيق «مسكن» الذكي لاسترداد ضريبة مساكن المواطنين الذي يتميز بالدقة والكفاءة والسرعة».

تسهيل إجراءات

وأكد عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب، رئيس فريق تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أن عمليات تصفير البيروقراطية التي نفذتها الهيئة نجحت في إحداث أثر كبير في تسريع وتسهيل إجراءات رد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة، فتم خفض عدد حقول البيانات بنسبة 50%، كما تم خفض زمن تعبئة طلب الاسترداد وتقديمه بنسبة 80%، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة من 83% في عام 2023 إلى 93% في 2026.

القنوات المُتاحة

وقال الدكتور إبراهيم علي عبدالله، مدير إدارة العمليات الضريبية في الهيئة الاتحادية للضرائب، إن تنظيم هذه الفعالية جاء في إطار حرص الهيئة على الوصول إلى المعنيين بالمنظومة الضريبية عبر جميع القنوات المُتاحة لنشر الوعي الضريبي، وتعزيز المشاركة والحوار الفعّال بين الهيئة والمُتعاملين لتسهيل تبادل الأفكار، والارتقاء بمستوى الخدمات، ومعالجة أية تحديات، والتعرف على مقترحات المتعاملين لتبسيط الإجراءات تحقيقاً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وقدم فريق الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الجلسة عرضاً حول متطلبات وآليات استرداد الضريبة عن مساكن المواطنين، ورحلة المتعامل مع الخدمة من خلال أربع خطوات تتميز بالسهولة والوضوح، تشمل: تقديم الطلب، والتحقق من الأهلية والمستندات، ثم اعتماد الطلب وإشعار المواطن إلكترونياً، وصولاً إلى تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للمواطن. كما تم استعراض مراحل تطوير الخدمة خلال الفترة الماضية، من الاعتماد على المعالجة اليدوية للطلبات المقدمة عبر البريد الإلكتروني عند انطلاق الخدمة عام 2018، ثم إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الطلبات في عام 2019، وصولاً إلى إطلاق تطبيق «مسكن» الذكي في عام 2024 الذي يوفر رحلة رقمية استباقية للمتعامل، ومواصلة التطوير خلال الفترة الحالية، كما تم تسليط الضوء على أثر عمليات التطوير وتصفير البيروقراطية على الارتقاء المتواصل بالخدمة. وأكدت الهيئة أنها تتابع جميع المقترحات الواردة من عملائها وتوليها اهتماماً كبيراً، وتتشاور بصفة مستمرة مع المتعاملين المعنيين، وتستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم من واقع تجاربهم الفعلية لتطوير خدماتها، وذلك ضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير المستمرة لخدماتها.