«إمداد» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة «إن إم دي سي إمداد»



أعلنت شركة «إمداد» للخدمات المتكاملة لقطاعات الطاقة والمرافق والصناعة، عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة رسمياً تحت اسم «إن إم دي سي إمداد». وتأتي الخطوة عقب استحواذ «مجموعة إن إم دي سي» على الشركة عبر ذراعها للخدمات اللوجستية والفنية «إن إم دي سي إل تي إس»، لتشكّل محطة محورية في مسيرتها، وتجمع بين خبرة «إمداد» الممتدة منذ عام 1979 وقدرات المجموعة.

وتواصل «إن إم دي سي إمداد» عملياتها اليومية كالمعتاد، بالفريق الإداري والكوادر والمرافق ذاتها، مع استمرار جميع العقود القائمة والعلاقات مع العملاء دون تغيير. وفي الوقت نفسه، تتيح الهوية الجديدة للشركة الاستفادة من النطاق التشغيلي الواسع والعمق الفني وقوة الأصول التي تتمتع بها المجموعة.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إن إم دي سي، إنها بصفتها مجموعة متكاملة في قطاعي الطاقة والخدمات البحرية، تواصل «إن إم دي سي» تطوير قدراتها وتوسيع نطاق أعمالها بما يحقق قيمة مستدامة لمساهميها وشركائها، ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس نهج المجموعة القائم على النمو والتطور المستمر، وتؤكد التزامها بدعم التوجهات الوطنية للإمارات، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي ملموس في القطاعات الحيوية.

وقال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن إم دي سي، إن انضمام «إن إم دي سي إمداد» إلى منظومة «مجموعة إن إم دي سي»، يعكس الرؤية للعمل ككيان واحد تجمعه ثقافة مؤسسية مشتركة، وإطاراً موحّداً للحوكمة، ومعايير راسخة للسلامة والجودة والتميّز التشغيلي، لافتاً إلى أنه من خلال تكامل القدرات والخبرات، وتوحيد الجهود حول قيم مشتركة، نعمل معاً على تحقيق قيمة أكبر للعملاء، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في قطاع الطاقة.

وقال محمد جمعة البواردي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إمداد»، إن الشركة تخطو مع انتقالها إلى هوية «إن إم دي سي إمداد»، خطوة مهمة نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، فهذه الهوية الجديدة ليست مجرد تغيير في الاسم، بل تعكس تطور قدراتها وتعزز تكاملها ضمن منظومة «مجموعة إن إم دي سي»، متطلعا إلى هذه المرحلة الجديدة، ومواصلة تقديم قيمة أكبر للعملاء، وتوسيع نطاق قدراتها وخدماتها لدعم قطاع الطاقة في المنطقة.